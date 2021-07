Enel, Leonardo, Snam, semestri tonici: 3 miliardi di utili, investimenti su

Sei mesi importanti per le partecipate pubbliche: le pubblicazioni dei conti della prima metà dell’anno confermano i target 2021 con cifre sostenute. Enel, Fincantieri, Leonardo, Snam e Terna conquistano così un semestre tonico.

Nel dettaglio, il colosso energetico, sebbene ancora “provato” dalla crisi pandemica, con ricavi in calo del 10,6% a 29,8 mliardi, il risultato netto ordinario raggiunge i 2,29 miliardi (-4,4%). L’utile netto è invece di 1,778 miliardi. Il debito sale dell’11%, da 45 a 50 miliardi. Mentre corrono gli investimenti, a 4,8 miliardi (+16,3%).

Il big delle navi, Fincantieri, torna in utile nel primo semestre per 7 milioni dopo il risultato negativo per 137 milioni registrato nei primi sei mesi del 2020, dopo aver scontato oneri per amianto (29 milioni) e per Covid-19 (22 milioni).

I ricavi e i proventi del primo semestre si attestano a 3,026 miliardi, escluse le attività passanti pari a euro 225 milioni, e registrano un incremento del 27,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il gruppo conferma le guidance 2021 di ricavi in aumento di oltre il 25% e di un Ebitda margin al 7% "che sconta il trend crescente dei prezzi delle materie prime". Crescono gli investimenti a 160 milioni (+31%), a sostegno del posizionamento del gruppo nella cantieristica navale, civile e militare.

Lo sforzo sugli investimenti, sottolinea il Sole 24 Ore, caratterizza anche la performance di Snam e Terna: +23,9% per la prima, a 566 milioni, di cui +22,5% relativi al core business, con la conferma, per gli asset regolati, dell’asticella del piano investimenti annunciata per il 2021; +40,6% per la seconda, a 601,9 milioni con un livello che, nel 2° trimestre, ha superato i 360 milioni, "il più alto nella storia del gruppo per questo periodo dell’anno".

Per Terna, poi, l’utile netto è pari a 384,6 milioni (+1,9%), l’ebitda a 910,5 milioni (+3,9%) e i ricavi a 1,25 miliardi (+6,4%). Con il debito che si attesta a 9,7 miliardi (a fronte dei 9,17 miliardi di fine 2020). Snam chiude con un utile netto adjusted di 635 milioni (+9,9%), ebitda a 1,16 miliardi (+5,1%) e ricavi a 1,5 miliardi (+13,4%), mentre l’indebitamento passa dai 12,8 miliardi di fine 2020 a 14,1 miliardi.

Leonardo-Finmeccanica ha risultati migliori del 2020, ma peggiori del periodo pre-Covid, conclude il Sole 24 Ore: ricavi a 6,34 miliardi (+7,9%), margine Ebita a 400 milioni (+37%), nel 2019 era 487 milioni. L’utile netto di competenza è migliorato da 59 a 176 milioni, mentre era 349 milioni nel semestre 2019.