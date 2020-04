Enel, parte la campagna per lo Starace-tris. Rumors

“Ho chiamato Francesco Starace di Enel, ci dà 1,1 milioni di euro per carta, digitale e televisione”. Parola di Urbano Cairo. La notizia, scrive oggi il Fatto, non è soltanto che l’amministratore delegato di una multinazionale, in scadenza di mandato, negozi in prima persona l’investimento pubblicitario con un editore in grado di pesare sulla sua reputazione, ma pure che la multinazionale dell’elettricità lanci una massiccia campagna in un momento di reclusione e sospensione per la pandemia, trenta secondi in tv e una pagina sui giornali per offrire o dire niente, per ricordare di chiamare il numero verde o di visitare il sito.

Insieme con più energia, recita lo spot di Enel, con la solita famiglia tradizionale con bebè nel trilocale illuminato da luce artificiale, in un avvio di anno già pessimo per il mercato energetico e un marzo di consumi in picchiata di oltre il venti per cento. Altro appuntamento non c’era per questa primavera, si presume, se non l’evento più atteso dai manager, una ricorrenza che cade ogni tre anni, celebrata sempre con una gragnuola di inserzioni pubblicitarie sui media con la speranza di addolcire le informazioni e non far suscitare dubbi nei decisori politici: le nomine di Stato.

Gli spot di Enel sono stati rinviati di alcune settimane così come il rinnovo dei vertici ha patito uno slittamento, ma restano sincronizzati: il messaggio di Starace è partito e vagherà per un mese, le scelte del ministero dell’Economia per l’azienda vanno ratificate a ridosso di Pasqua.