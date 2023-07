Enel, squadra che vince non si cambia. Strategia creativa a Saatchi & Saatchi

Enel, squadra che vince non si cambia: Saatchi & Saatchi alla strategia creativa globale

Il Gruppo Enel riconferma per la quarta volta Saatchi & Saatchi si riconferma per la quarta volta agenzia creativa globale del Gruppo Enel, che chiude così la consultazione avviata a tale scopo lo scorso novembre. La gara è stata supportata dal modello Power of One di Publicis Groupe, che ha permesso all’agenzia di creare valore ed efficienza facendo leva sull’expertise integrata e sulle capabilities messe in campo in diverse aree e mercati grazie alla collaborazione con il network internazionale del Gruppo.

Come si legge nella nota stampa del gruppo presente in oltre 30 Paesi: "la profonda conoscenza del cliente e la capacità di Saatchi & Saatchi di adattarsi alle esigenze di business sempre mutevoli di Enel e dei suoi consumatori, hanno portato l’agenzia ad estendere la propria partnership di lunga durata contribuendo a rendere l’azienda una delle più importanti energy company del mondo".