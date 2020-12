Energia, consumi petroliferi: giù del 16% con le restrizioni di novembre

Energia, consumi petroliferi giù del 16%

Nel mese di novembre, a seguito delle varie misure restrittive, che hanno diviso l’Italia in tre fasce: rossa, arancione e gialla, la domanda dei consumi petroliferi è calata del 16%, rispetto al mese di novembre del 2019. Benzina e gasolio, fa sapere il Sole 24 ore, “mostrano insieme un calo del 17,7% soprattutto per l’entrata in zona rossa e arancione di molti regioni che sommato insieme lo scorso anno avevano rappresentato il 75% dei carburanti venduti in Italia”. Per il mese di dicembre, fa sapere il Sole 24 ore, “le compagnie petrolifere di raffinazione e distribuzione aderenti all’Unem stimano un calo dei volumi complessivi, rispetto al 2019, sullo stesso ordina di grandezza di quello di novembre, confermando la flessione attesa su base annua superiore ai 10 milioni di tonnellate (-17%)”.

Energia, a pesare sono le zone "rosse"

Va in negativo anche il carburante (-65%), le riasfalture segnano una crescita dei bitumi (+59,8%), tengono invece i lubrificanti. Nel dettaglio i consumi petroliferi di novembre ammontano a 4 milioni di tonnellate, segnando un -16%, circa 766mila tonnellate in meno rispetto allo stesso mese del 2019. A pesare su questi numeri è soprattutto lo stop di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria, seguite poi da Campania, Toscana, e la provincia autonoma di Bolzano.