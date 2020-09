Energia, Ricci (Confindustria): "Ruolo chiave istituzioni per transizione"

Intervento dell'Ing. Giuseppe Ricci – Presidente Confindustria Energia

Iter autorizzativi certi e veloci, trasformazione dei settori tradizionali e cross industry nello sviluppo dei nuovi modelli energetici come l’idrogeno e la cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2, e nuove competenze proattive nel cambiamento: punti chiave per Confindustria Energia verso la transizione energetica e la ripresa economica del nostro Paese.”

Sono due gli elementi distintivi e comuni a tutto il settore dell’energia che fanno comprendere il ruolo centrale della filiera energetica nella transizione e nella ripresa economica. In primo luogo, il fatto che il settore energetico ha già avviato da diversi anni il processo di trasformazione verso un modello di sviluppo sostenibile e rappresenta un esempio importante di capacità di riconversione del modello economico-industriale che può essere mutuato in altri settori. In secondo luogo, il fatto che il comparto ha avuto l’importante responsabilità di garantire ininterrottamente la fornitura di energia (carburanti, combustibili, gas, elettricità) durante tutto il periodo di lockdown causato dalla pandemia Covid19. Cosa che ha permesso che in nessun momento ci fossero difficoltà di approvvigionamento di energia, in tutte le sue forme: domestiche, industrial e quelle che hanno permesso il funzionamento continuo dei servizi essenziali.

La capacità e la velocità di reazione alla pandemia dimostrate dal settore rappresentano pertanto un’opportunità per accelerare i processi di transizione energetica, attraverso lo sviluppo di nuovi settori e nuove tecnologie, ma anche attraverso la trasformazione di quelli tradizionali, supportando allo stesso tempo la crescita economica di cui il Paese ha urgente bisogno.

In questo contesto, il Piano Energia e Clima che per ora costituisce il riferimento di base per gli investimenti delle aziende nello sviluppo e riconversione dei modelli di business e l’annunciato innalzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG al 2030 dal 40% al 55%, richiederanno ancor più la compattezza del sistema per far crescere un processo inclusivo e contribuire alla diffusione di una nuova cultura industriale che valorizzi l’integrazione e la collaborazione tra i diversi attori.

Confindustria Energia, nello Studio 2020 sulle Infrastrutture energetiche primarie (produzione e trasmissione e trasporto), ha evidenziato il contributo del settore energetico alla sostenibilità integrata del sistema, non solo ambientale, ma anche economica e sociale, stimando investimenti per 110 mld € al 2030 per traguardare gli obiettivi del PNIEC con un notevole impatto positivo sul Paese pari a circa l’1% medio annuo di PIL e oltre 135.000 ULA medie con una riduzione delle emissioni di CO2 di 75 Mt/a al 2030.

A questi investimenti, che comprendono sia gli interventi necessari per assicurare la produzione tradizionale durante la transizione, che la crescita della produzione rinnovabile e gli indispensabili interventi sulle reti e sugli stoccaggi energetici, si dovranno aggiungere quelli necessari per la progressiva riconversione delle infrastrutture tradizionali, anche in chiave di economia circolare, che sono fondamentali per evitare l’ulteriore desertificazione industriale in aree che costituiscono un bacino di professionalità e tecnologie da valorizzare anche nel nuovo modello energetico.

Per implementare tutto ciò, come filiera è urgente programmare e definire interventi straordinari puntando su un ulteriore snellimento delle procedure autorizzative, la sinergia tra i diversi settori per sviluppare nuovi modelli, come l’economia circolare, l’idrogeno o la cattura/stoccaggio/riutilizzo della CO2 che richiederanno la partecipazione e lo sforzo congiunto di numerosi e diversi attori, che dovranno sempre di più imparare a valorizzare concetti di “cross industry” e competenze. Quello che serve e servirà sempre di più è lo sviluppo di una nuova cultura industriale e di nuove “soft skill”. Tecnici e manager, insomma, che siano in grado da una parte di favorire l’inclusività e la ricerca di sinergie trasversali e di filiera e dall’altra di migliorare l’accettabilità delle infrastrutture e delle aziende sui territori. Una maggiore flessibilità e adattabilità al cambiamento che richiederà capacità di visione e anticipazione consentendo di intervenire prima di essere travolti dal cambiamento stesso.