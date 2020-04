Eni, gli incontri tra Descalzi e Casaleggio. Rumors

Agli inizi di febbraio, a poche settimane dalle nomine, Davide Casaleggio ha incontrato Claudio Descalzi, l’amministratore delegato di Eni, considerato dai Cinque Stelle una sorta di impresentabile, finché (quasi) all’unisono non s’è deciso di rinnovargli il mandato alla guida della multinazionale del petrolio, il terzo in carriera. Lo raccontano i rumors raccolti dal Fatto, oggi.

Eni colloca l’appuntamento a “ridosso” dell’evento aziendale di presentazione del supercomputer Hpc5, tenutasi il 6 febbraio scorso a Ferrara Erbognone in provincia di Pavia, un’occasione per “condividere le caratteristiche e le potenzialità del nuovo sistema di calcolo”.

Pensare che negli anni all’opposizione, per le sue vicende giudiziarie, i Cinque Stelle hanno spesso invocato le dimissioni dell’amministratore delegato di Eni o un intervento degli allora governi di centrosinistra. A un certo punto hanno smesso, ma la posizione di Descalzi, secondo i canoni pentastellati, s’è aggravata: imputato per corruzione internazionale nel processo per le tangenti da oltre un miliardo di dollari pagate in Nigeria; inquisito per gli affari della moglie in conflitto di interessi proprio con l’Eni; vertice di un’azienda finita in inquietanti trame e finti complotti per fermare i magistrati di Milano.

Il contatto di febbraio, scrive il Fatto, non era il primo, tra Descalzi e Casaleggio, riferiscono qualificate fonti, c’è un rapporto che dura almeno da un paio di anni, dalla vigilia del voto del 4 marzo 2018 alla vigilia delle nomine di Stato, e ha attraversato la formazione del governo gialloverde e poi del successivo giallorosa. Eni sostiene di non aver rintracciato altri appuntamenti in agenda, Casaleggio non commenta né il più recente né il resto.