Mercoledì, 13 maggio 2020 - 12:35:00 Eni, ok dei soci al bilancio e al dividendo (0,86 € per azione) Il via libera dell'assemblea dei soci di Eni. Lucia Calvosa presidente al posto di Emma Marcegaglia, confermato l'AD Descalzi, al suo terzo mandato

Il via libera dell'assemblea dei soci di Eni L'assemblea degli azionisti di Eni ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 (chiuso con un utile di esercizio a 2,97 miliardi di euro) e ha deliberato di assegnare un dividendo di 0,86 euro per azione. L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo CdA che resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Il consiglio sarà composto da nove membri e sarà presieduto da Lucia Calvosa, che prende il posto di Emma Marcegaglia. Confermato l'amministratore delegato Claudio Descalzi, al suo terzo mandato.