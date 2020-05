ESAMI DI MATURITA’ PER IL BITCOIN

Il codice sorgente del Bitcoin progettato da Satoshi Nakamoto, pubblicato nel white paper del 2018 ed attivato il 3 gennaio 2009 con il primo blocco genesi, ha previsto che per mantenere inviolata e immodificabile nel tempo la catena di blocchi, era necessario conciliare un principio tra parti diverse, creando competizione e complicità al tempo stesso, quello dell’avidità. E il modo più efficace per sviluppare questo tacito accordo tra chi decideva di partecipare ed al tempo stesso mantenere attiva l’intera rete è stato quello di prevedere una ricompensa al primo tra i minatori che riusciva a risolvere il calcolo. Procedura questa, che ha una durata media di 10 minuti circa. Non appena viene chiuso un blocco riparte la gara per la soluzione del successivo blocco e così via.

L’emissione di nuovi bitcoin è autoregolata da un’equazione finanziaria che mantiene il controllo dell’inflazione senza nessun intervento umano, così come invece avviene nella politica monetaria delle valute fiat controllata da banche centrali e governi.

Inoltre, era necessario che con il passare del tempo il bene diventasse sempre più scarso, come avviene per l’oro. Per raggiungere l’obiettivo venne fissato il limite massimo di estrazione di 21 milioni di bitcoin.

Per rendere il tutto ancora più interessante, ogni quattro anni il premio in palio si dimezza. Per i primi quattro anni il vincitore della prova di lavoro (Proof-of-Work) ogni 10 minuti ha ricevuto in cambio un premio pari a 50 nuovi bitcoin. Dal novembre 2012 il premio si è dimezzato a 25 bitcoin ad ogni blocco chiuso, sino ad arrivare a 12,5 bitcoin ricevuti da luglio 2016 ad oggi. Dalle prossime ore, con il superamento del blocco 630.000, avverrà il terzo dimezzamento della storia, definito halving, il premio che conierà nuovi bitcoin passerà a 6,25 bitcoin. Con il periodico dimezzamento del premio, viene ridotta l’offerta circolante con la conseguenza di impattare significativamente ogni quattro anni sull’inflazione della massa monetaria circolante.

Dalle prossime ore e per i prossimi quattro anni il tasso di inflazione monetaria scenderà dal 3,65% all’1,8% annuale, per la prima volta sotto quello dell’oro, attualmente fissato al 2,5%.

Questo processo automatico e irreversibile, scolpito nel cuore del codice del protocollo Bitcoin, per i prossimi 120 anni continuerà a dimezzare la produzione ogni quattro anni, sino al raggiungimento dei 21 milioni di bitcoin (limite massimo di bitcoin emessi). Considerato che ad oggi dei 18,3 milioni di bitcoin coniati, viene stimato che circa 4 milioni di pezzi sono andati persi in questi primi 12 anni, oppure bloccati nel portafoglio (wallet) originario di Satoshi Nakamoto (circa 1 milione), la massa monetaria circolante si riduce, andando ad impattare ulteriormente sull’inflazione.

Il dimezzamento di oggi avrà un significato diverso rispetto ai precedenti due halving. A differenza di quanto accaduto nel passato, l’attuale fase storica è decisamente differente e la politica monetaria delle banche centrali già avviata porterà ad avere un maggiore impatto sulle conseguenze economiche, politiche e sociali.

I due precedenti halving del bitcoin (2012 e 2016) hanno visto moltiplicare il valore del bitcoin anche oltre 20-30 volte nei mesi successivi, con picchi anche oltre il 3200% nel 2017. Per questo motivo le aspettative di una possibile replica della storia passata, in queste ultime settimane hanno spinto le ricerche sui principali motori su Bitcoin e halving ai livelli record più alti degli ultimi anni, contribuendo ad attirare nuovi capitali e a far lievitare il prezzo che in pochi giorni si è riportato a ridosso dei $10.000 per ogni singolo Bitcoin.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, con oltre il 25%, l’asset Bitcoin sta registrando la migliore performance a livello mondiale. Il doppio di quella sinora registrata dall’oro con un +12%.

Nel breve e medio periodo, la volatilità rimane ancora un’arma a doppio taglio per i prezzi del Bitcoin. Motivo che sino ad oggi sembra abbia inciso sul timido livello di adozione come sistema di pagamento digitale alternativo a quello tradizionale, anche tra i circuiti digitali come paypal e carte di credito/debito utilizzate per i pagamenti online. Nel lungo periodo, invece, nonostante le forti escursioni al rialzo e al ribasso, il rafforzamento delle quotazioni hanno dimostrato di poter assumere la caratteristica di bene rifugio, conquistandosi l’appellativo di “oro digitale” anche a livello istituzionale (luglio 2019 – J.Powell – Presidente della FED).

Nel pieno della grande crisi finanziaria 2007-2009, ha visto la luce il primo sistema di pagamento decentralizzato, libero di censura e senza confini tra reti connesse (peer-to-peer). Dopo 12 anni, nel pieno della Crisi Covid, il bitcoin dovrà dimostrare di essere pronto alla sua definitiva maturazione. E’ infatti arrivato ad anticipare gli esami dell’avvenuta maturità.