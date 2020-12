Ex Ilva, il piano di rilancio è tutto nel gas: “L’idrogeno solo dopo il 2025"

Ex Ilva: il piano di rilancio nel gas

Taranto rilancia il siderurgico seguendo delle direttive ben precise. Il restyling, precisa il Sole 24 ore, punterà "sul gas, l’uso del preridotto e del forno elettrico, e sugli altri investimenti industriali e ambientali in programma entro il 2025". Lucia Morselli, ad di ArcelorMittal, ha evidenziato nell'audizione in commissione Attività pruduttive alla Camera, di perseguire nei prossimi anni la realizzazione di questi importante punti. La manager, fa sapere il Sole 24 ore, è intervenuta anche sull'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia che avvia il co-investimento dello Stato nella società dell’acciaio. In campo c’è un piano da 2,1 miliardi di investimenti e 300 milioni solo per il prossimo anno. Invitalia, fa sapere il Sole 24 ore, "entrerà nella capitale col 50 per cento e salirà al 60 nel 2022, ma il piano, così come la partecipazione di Invitalia sono soggetti ad approvazione della Ue che si stima possa avvenire ad inizio 2021. Il riferimento è il 31 gennaio.”

Sul rischio di una frenata da parte di Bruxelles, Morselli afferma: "Non vediamo problemi all’autorizzazione. Nel nel caso non dovesse venire, c’è l’impegno a trovare un altro socio istituzionale in brevissimo tempo. È una cosa remota il fatto che non possa venire l’autorizzazione ma l’abbiamo comunque prevista”. “Le istituzioni italiane- ribadisce l’ad circa un eventuale parere negativo della Ue- ci hanno detto che si troverà una soluzione”. E aggiunge: “Non è prevista l’uscita di ArcelorMittal dall’Italia anche nel caso remoto di mancata approvazione dell’accordo. ArcelorMittal è contenta di essere venuta in Italia, è soddisfatta del suo investimento, intende rimanere, non ci sono previsioni di uscita”.

Ex Ilva: il 25% dei forni saranno elettrici

Su come sarà l’Ilva del futuro, Morselli spiega così: “Il 25% di produzione di acciaio primario verrà dai forni elettrici, il restante 75 dagli altiforni a ciclo integrale. A questo contribuirà l’altoforno 5, uno dei più grandi al mondo, che produrrà 4 milioni di tonnellate. Il suo rifacimento è previsto all’inizio del 2023 e rispetta il piano ambientale”. L’innovazione per Taranto sarà tuttavia costituita dall’uso del gas. “Tutti sappiamo che l’idrogeno è il futuro- afferma Morselli- e ci stiamo andando. Abbiamo accordi con grandi aziende italiane pubbliche che sono orientate in modo preciso su questo. L’idrogeno sarà quindi la destinazione finale, ma non può essere del prossimo anno o dei prossimi quattro- cinque”. Anche perché, aggiunge, l’idrogeno “è uno strumento complesso. Ne conferma la validità, ma ci vorrà ancora lavoro da fare. L’obiettivo è condiviso da ArcelorMittal”.

Per il costo del gas, dichiara Morselli: “Nel nostro piano l’acquisto da parte dell’acciaieria avviene a condizioni di mercato. Quello che è il prezzo di mercato, pagherà l’acciaieria”. L’ad, fa sapere il Sole 24 ore, "si sofferma anche sulle condizioni che subordinano il closing all’operazione che segna il ritorno, dopo 25 anni, dello Stato dell’acciaio, ovvero il sequestro degli impianti e l’assenza di altre condizioni limitative", precisando: “L’acquisto degli impianti non si può fare se gli impianti sono sequestrati. La condizione di revoca sequestro è una condizione legale. È così nei fatti, non si può fare altrimenti”. E sul resto dichiara che “ArcelorMittal non è coinvolta in nessuno dei procedimenti penali che riguardano questi impianti. Potrebbe però accadere che il dissequestro porti a qualche limite, a qualche condizionamento. Potremmo allora non procedere all’acquisto”.

Ex Ilva: da 3,3 milioni a 8 milioni nel 2025

La pandemia fa chiudere il 2020 in negativo: Taranto produrrà appena 3,3 milioni di tonnellate, un "livello mai toccato". Ma ArcelorMittal vuole risalire e punta a 5 milioni l’anno prossimo. "La situazione del mercato- rileva Morselli- in questo momento ci conforta, anche perché risalire da 3,3 milioni a 5 milioni di tonnellate in così poco tempo non sarebbe possibile. L’andamento è positivo. Confidiamo negli ordini. E quando il mercato si riprende ci sono riflessi positivi anche sul prezzo”. Sull'occupazione: “E’ previsto che il piano possa confermare nel 2025, con 8 milioni di tonnellate, il pieno impiego di tutti i dipendenti di ArcelorMittal Italia che sono 10.700. Non sono previsti esuberi strutturali ma che tutti i dipendenti entrino nelle operatività ordinaria”.

Morselli, fa sapere il Sole 24 ore, "scarta infine la possibilità di acquistare bramme e coils dall’estero": “Non credo che abbiamo bisogno di comprare dall’estero. Penso che sia molto meglio produrre in Italia. La meccanica è potentissima, è la seconda in Europa, mi piacerebbe che fosse la prima. Chiedo scusa alla Germania ma in fondo i tedeschi ci copiano”. Mentre sulla possibile chiusura dell’area a caldo, più volte rivendicata dalla città di Taranto, ma osteggiata dai sindacati, l’ad commenta: “ArcelorMittal ha affittato impianti con queste caratteristiche e vi si attiene. Non si può cambiare l’assetto industriale che è stato affittato. Si può proteggere, tutelare, ma non chiedete ad un affittuario di cambiare quello che ha affittato”.

Anche Federmanager, si apprende dal Sole 24 ore, "approva la scelta del gas perché è l’oggi mentre l’idrogeno è il futuribile”, e chiede che nel rilancio dell’ex Ilva di Taranto si segua il modello ponte Morandi a Genova. “Per realizzare il piano del Governo, occorreranno 36 mesi e un gruppo strutturato con specializzazioni impiantistiche di stabilimento. I progetti non si realizzano da soli. Servono competenze tecniche”, rivendica Federmanager.