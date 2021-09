Exor torna in utile nel semestre: 838 milioni di profitti

Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli, ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile consolidato di 838 milioni di euro, 2,156 miliardi in piu' rispetto allo stesso periodo del 2020, che si era chiuso con una perdita di 1,318 miliardi. Il net asset value (Nav) al 30 giugno ammontava a 32,158 miliardi di dollari, in miglioramento del 9% rispetto ai 29,501 miliardi di fine dicembre 2020. La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno era pari -3,129 miliardi di euro, in miglioramento di 122 milioni rispetto al dato di -3,251 miliardi di fine dicembre.

Come emerge dai dati approvati dal Cda, al 30 giugno il Nav per azione era di 136,54 dollari, in miglioramento di 11,28 dollari rispetto a fine 2020 (+9%). Il gross asset value era pari a 37,099 miliardi di dollari, in rialzo del 7,4% rispetto a dicembre. Come detto, la posizione finanziaria netta e' migliorata a un dato negativo per 3,129 miliardi di euro dal dato negativo per 3,251 miliardi a fine dicembre, soprattutto in scia ai dividendi ricevuti dagli investimenti (1,101 miliardi di euro), in parte bilanciati da investimenti per 862 milioni e dividendi distribuiti per 100 milioni.

Sul fronte dei dividendi, a luglio Exor Nederland ha ricevuto una cedola sulle azioni ordinarie da PartnerRe per 107 milioni di dollari e un dividendo da 9 milioni di sterline da The Economist Group. A fine semestre, il patrimonio netto consolidato attribuibile ai soci di Exor era pari a 15,022 miliardi di euro, in rialzo di 1,932 miliardi.

I risultati del primo semestre di Exor sono migliorati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la pandemia aveva avuto forti ricadute negative sulle societa' della holding della famiglia Agnelli. In particolare, come si legge nel documento approvato dal Cda, presieduto da John Elkann, il miglioramento e' principalmente attribuibile alle solide performance delle societa' operative (+2,636 miliardi di euro), un risultato solo in parte intaccato da un onere non ricorrente da 504 milioni di euro legata al deconsolidamento di Fca, a seguito della fusione con il gruppo Psa.