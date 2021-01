Export, il made in Italy regge con la crescita a doppia cifra di pasta e riso

Export, il made in Italy regge grazie a pasta e riso

Il settore dell’export made in Italy nel mondo ha “sofferto” molto durante i mesi di chiusure. Non è bastata un’unica ondata, bensì due, a colpire duramente tutto il settore. Ma il “food and bevarage” cerca di resistere. Secondo l’analisi di Federalimentare­–pubblicata da La Sicilia–nei primi 10 mesi del 2020 è riuscito a “rimanere a galla” con un faticoso +0,1%, ponendosi però in netto vantaggio rispetto al -12% delle esportazioni complessive del Paese. Anche grazie a prodotti “versatili ed economici” coma la pasta e il riso.

Export, pasta a +15,6%, il riso cresce del 12%

Dalla ricerca emergono anche curiosità interessanti: la percezione dell’industria alimentare italiana all’estero, con relative eccellenze, i cibi più richiesti e il cambio delle tendenze degli ultimi anni. Secondo i dati emersi dal report di Federalimentare, nei primi dieci mesi del 2020 la pasta ha avuto un incremento del +15,6%, mentre il riso del +12%, alimenti che aiutano a fissare il prezzo del carrello della spesa. Mentre altri alimenti, come vini e acque minerali, scendono. Per Federalimentare la chiusura del canale Horeca in tutto il mondo ha contribuito al raggiungiemnto di tale risultato. Nel 2021 ci potrebbe essere un sostanziale recupero se - spiega Federalimentare - l'Horeca riaprirà e recupererà circa 1/3 di quello che è il suo potenziale.