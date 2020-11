Falck risultati primi 9 mesi: ricavi in crescita e riduzione indebitamento

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. che ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020.

L’Amministratore Delegato Toni Volpe ha così commentato: "Proseguono l’attività di sviluppo e la ricerca di opportunità di nuovi impianti, l’investimento in downstream e in digitalizzazione. La partnership con Eni negli USA sta crescendo e portando risultati eccellenti. I risultati economici del 2020 sono fondamentalmente influenzati dall'effetto prezzo sugli asset operativi in Italia e nel Regno Unito. In ogni caso, l'investimento continuo in crescita e competenze, la solidità finanziaria e la liquidità di cui disponiamo, creano le giuste condizioni per trarre vantaggio dall'attesa ripresa post Covid e dal continuo impegno verso la decarbonizzazione in Europa -Green Deal - e negli Stati Uniti - con il nuovo corso politico.”

Risultati economici consolidati al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2019



(*) Ebitda = L’Ebitda è definito dal Gruppo Falck Renewables come risultato netto al lordo dei proventi e oneri da partecipazioni, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondo rischi e delle imposte sul reddito.

Risultati progressivi al 30 settembre 2020

I risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2020, pur risentendo della stagionalità tipica del settore eolico nel terzo trimestre dell’anno, crescono grazie a maggiori volumi di produzione e all’incremento del perimetro. Significativo impatto sulla redditività del periodo derivante sia dall’incremento delle attività di sviluppo per nuove iniziative e relativi costi sia dai maggiori costi del personale derivanti dal rafforzamento delle strutture di business line e di staff.

Nel corso dei primi nove mesi del 2020, il Gruppo Falck Renewables ha conseguito ricavi consolidati pari a 275,8 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto a 268,4 milioni di euro dei nove mesi del 2019. L’incremento della produzione nel Regno Unito e Francia, unitamente alla crescita del numero di impianti in esercizio, ha più che compensato la minor produzione in Italia e Spagna nonché la contrazione dei prezzi di cessione dell’energia elettrica eolica, comprensiva della componente incentivante, registrata in Italia (-5%), nel Regno Unito (-10%) e Spagna (-25%).

In dettaglio, l’andamento dei ricavi risulta principalmente:

(i) in crescita per circa 11 milioni di euro, per la maggiore produzione derivante dall’operatività degli impianti di Hennøy (Norvegia), Åliden (Svezia) ed Energia Eolica de Castilla (Spagna), nonché dei 5 parchi eolici francesi acquisiti nel corso del 2019;

(ii) in crescita per circa 6 milioni di euro, per la maggiore produzione nel Regno Unito e in Francia;

(iii) in diminuzione per circa 16 milioni di euro, per la significativa riduzione dei prezzi di cessione dell’energia elettrica principalmente in Italia, Spagna e Regno Unito, incluso il differenziale attribuibile alla componente Roc Recycle;

(iv) in crescita per circa 9 milioni di euro, per maggiori volumi di energia ceduta a terzi da parte di Falck Next Energy Srl;

(v) in diminuzione per circa 3 milioni di euro, per minori ricavi dell’impianto a biomasse di Rende per effetto della fermata per manutenzione programmata biennale.

I GWh prodotti globalmente da tutte le tecnologie del Gruppo sono stati pari 1.977 rispetto ai 1.656 dell’analogo periodo del 2019 (+19%).

Si segnala inoltre, con riferimento ai ricavi nel Regno Unito, che la svalutazione media della sterlina sull’euro è pari allo 0,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, mentre, per quanto riguarda i ricavi negli Stati Uniti, la svalutazione media del dollaro sull’euro è stata pari allo 0,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Di seguito, le principali variazioni dei Ricavi Consolidati per settore:

Eolico: il settore riporta ricavi per 175,6 milioni di euro, in aumento dello 0,6% rispetto a 174,6 milioni di euro dei nove mesi del 2019 grazie al sopracitato incremento del perimetro per l’entrata in esercizio dei parchi eolici di Hennøy (Norvegia) e Åliden (Svezia) e dell’impianto spagnolo di Energia Eolica de Castilla (Carrecastro), nonché per la produzione di energia dei 5 parchi eolici francesi - acquisizione perfezionata a marzo 2019 - per l’intero periodo. La maggiore ventosità registrata nel Regno Unito e in Francia ha più che controbilanciato la minore produzione in Italia e in Spagna e la diminuzione dei prezzi di cessione dell’energia.

I GWh prodotti dal settore eolico sono stati pari a 1.689 rispetto ai 1.350 dei nove mesi del 2019 (+25%).

Fotovoltaico, Biomasse e WtE: il settore presenta ricavi pari a 49,0 milioni di euro, in diminuzione di circa il 4% rispetto ai 51,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019, principalmente per effetto della fermata programmata dell’impianto di Biomasse di Rende e al conseguente calo della produzione (-20% rispetto al periodo precedente). A parziale compensazione di tale riduzione hanno contribuito sia l’incremento della componente incentivante per l’impianto a biomasse sia i migliori prezzi di conferimento dei rifiuti presso l’impianto Waste to Energy di Trezzo sull’Adda.

Servizi: il settore presenta ricavi per 30,1 milioni di euro, in diminuzione del 4,3% rispetto a 31,4 milioni di euro dei nove mesi del 2019, per effetto di minori attività intercompany e del decremento di alcuni servizi di Energy Team S.p.A. che ha dovuto rallentare le attività tecniche di vendita e installazione dei prodotti di misura e quelle di assistenza per effetto della “crisi Coronavirus (o Covid-19)”.

Altre attività: i ricavi pari a 51,2 milioni di euro sono sostanzialmente in linea ai 51,6 milioni di euro dei nove mesi del 2019 come conseguenza di minori volumi gestiti relativamente agli impianti del Gruppo, in parte compensati da ricavi, per la medesima attività, da gestione per conto di terze parti.

I ricavi dei primi nove mesi del 2020 suddivisi per settore sono così composti:

Gli Altri proventi risultano in aumento di 3,5 milioni di euro a 11,7 milioni di euro, grazie a maggiori ricavi da prestazione di servizi per 2,1 milioni di euro principalmente verso Novis Renewables, LLC e per la plusvalenza di 3,9 milioni di euro realizzata a seguito della cessione da parte del Gruppo del 50% delle quote di partecipazione di Novis Renewables, LLC (e quindi del controllo congiunto) a Eni New Energy US Inc., con conseguente deconsolidamento della stessa e prima iscrizione al fair value della partecipazione residua al 50%. L’importo è stato parzialmente compensato da minori sopravvenienze attive e minori proventi della gestione non corrente.

L’Ebitda dei primi nove mesi del 2020, pari a 137,4 milioni di euro, risulta in diminuzione rispetto a 147,7 milioni di euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente come conseguenza delle sopracitate dinamiche dei ricavi assorbiti da maggiori costi legati principalmente all’incremento della capacità operativa, alla fermata biennale dell’impianto a biomasse e al rafforzamento della struttura, necessario per far fronte allo sviluppo delle nuove iniziative previste dal Piano industriale. Incidono sul margine operativo anche maggiori costi di natura “one-off” legati al Long Term Incentive Plan relativo al piano 2017-2019 e costi in favore delle comunità locali e dei territori in cui opera il Gruppo a sostegno dell’emergenza “Covid-19”, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro parzialmente compensati da maggiori utilizzi dei fondi rischi. Senza l’effetto dei costi di natura “one-off” l’Ebitda si attesterebbe a 139,2 milioni di euro.

Il Risultato Operativo si attesta a 72,8 milioni di euro rispetto a 78,8 milioni di euro nei nove mesi del 2019, per effetto di maggiori ammortamenti legati all’incremento della capacità installata.

Gli oneri finanziari netti risultano in diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2019 per 2,4 milioni di euro principalmente per la variazione positiva del Fair Value dell’opzione di conversione del prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked green (Evento non ricorrente), emesso il 23 settembre 2020, per un valore, al netto dei costi contrattuali e dell’effetto del costo ammortizzato come previsto dal principio IFRS 9, di 1,5 milioni di euro. Si segnalano inoltre minori oneri finanziari riferibili a un debito medio di finanziamento non recourse inferiore e alle azioni del management volte ad efficientare i costi finanziari, in parte compensati da minori differenze cambio attive nette.

Nel corso dei primi nove mesi del 2020, il Gruppo Falck Renewables ha registrato un Risultato positivo Ante Imposte e prima della quota dei terzi pari a 42,5 milioni di euro (42,8 milioni di euro senza considerare l’impatto dell’Evento non ricorrente e dei costi di natura one-off), in riduzione rispetto ai 51,3 milioni di euro dei nove mesi del 2019.

Posizione Finanziaria Netta

La Posizione Finanziaria Netta comprensiva del fair value dei derivati è pari a 682,1 milioni di euro rispetto a 720,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, pari a circa 38,7 milioni di euro, è sostanzialmente attribuibile all’operazione di cessione degli asset negli USA, al netto degli investimenti nella società di sviluppo Novis Renewables LLC, che ha comportato un effetto positivo di 55,6 milioni di euro, a cui si aggiunge la generazione di cassa operativa, pari a circa 62 milioni di euro. Il miglioramento è stato parzialmente assorbito da investimenti netti negli impianti in costruzione effettuati nel periodo, pari a circa 71,2 milioni di euro, dalla variazione del fair value dei derivati per 6,5 milioni di euro, dall’adeguamento dei diritti d’uso in essere ai sensi del principio IFRS 16 per 3,8 milioni di euro e dal pagamento di dividendi che, al netto del contributo delle minorities, è stato pari a circa 22,6 milioni di euro.

Ulteriore miglioramento della posizione finanziaria è scaturito dalla svalutazione della sterlina rispetto all’euro per 25,2 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta, senza il fair value dei derivati, registra un saldo a debito pari a 616,5 milioni di euro (688,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019).

Investimenti

Nel corso dei primi nove mesi del 2020 gli investimenti totali sono stati pari a 71,3 milioni di euro.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali ammontano a 64 milioni di euro e hanno riguardato principalmente, la costruzione dei parchi eolici di Brattmyrliden (49,4 milioni di euro) in Svezia, di Falck Renewables Vind (3,1 milioni di euro) in Norvegia, di Energia Eolica de Castilla (1,9 milioni di euro) in Spagna, a interventi di manutenzione degli impianti di Ecosesto SpA (1,1 milioni di euro) e agli investimenti effettuati in Falck Next Energy in impianti fotovoltaici (2,4 milioni di euro).

Gli investimenti relativi a immobilizzazioni immateriali ammontano a 7,3 milioni di euro e si riferiscono a spese per software operativi e licenze per 4,9 milioni di euro e costi di sviluppo per 2,4 milioni di euro.

Capacità produttiva installata

La tabella sotto riportata illustra la capacità installata (MW), distinta per tecnologia:

La capacità installata si è incrementata di 107,7 MW rispetto al 30 settembre 2019, essenzialmente legata a: i) entrata in funzione degli impianti eolici di Hennøy (Norvegia) e Åliden (Svezia) per un totale di 96,8 MW, ii) entrata in esercizio dell’impianto spagnolo di Energia Eolica de Castilla (10 MW) e iii) acquisizione da parte di Falck Next nel mese di agosto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 0,9 MW, ubicato in provincia di Bologna.

Fatti gestionali più significativi del trimestre

Il 22 luglio 2020 Brattmyrliden Vind AB ha firmato un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale (“PPA”) con Ball Corporation, multinazionale leader nella fornitura di imballaggi in alluminio.

Il contratto, della durata di 10 anni, riguarderà la fornitura di circa il 70% dell'elettricità prodotta dal parco eolico. Il PPA Virtuale coprirà circa il 39% del fabbisogno energetico degli impianti produttivi di imballaggi per bevande di Ball Corporation in Europa, Russia esclusa, a partire dal 2021.

In data 31 luglio 2020 Falck Next Srl ha acquistato da Bryo SpA un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 0,9 MW, ubicato in provincia di Bologna in Italia.

In data 27 agosto 2020 Falck Renewables S.p.A. e Eni New Energy US Inc, attraverso Novis Renewables Holdings, LLC (Novis) annunciano la firma di un accordo con Building Energy S.p.A. per l'acquisizione di Building Energy Holdings US, LLC (BEHUS), società fondata nel 2013 da Building Energy S.p.A., con l’obiettivo di sviluppare progetti eolici e solari negli Stati Uniti. Una controllata al 100% di Novis acquisirà la totalità dei progetti, degli asset in sviluppo e delle altre attività di BEHUS. L’acquisizione è soggetta a condizioni sospensive. Il closing è previsto entro la fine dell’anno.

In data 16 settembre 2020, è stata collocata con successo l’offerta di un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked green per 200 milioni di euro con scadenza al 2025. Per l'Italia si tratta del primo prestito obbligazionario equity-linked green, un'operazione che quindi apre il mercato nazionale equity-linked al green financing. I proventi netti del prestito obbligazionario saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, asset di energia rinnovabile nuovi o esistenti.

Le Obbligazioni non matureranno interessi e saranno convertibili in azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni Ordinarie”), subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dell’Emittente.

Rischi connessi all’emergenza “Covid-19”

Il Gruppo, dal momento che opera in un settore le cui dinamiche di mercato sono spesso connesse a variabili esogene non sempre prevedibili, si ritiene preoccupato dagli effetti negativi che possono derivare dal perdurare e dall’espandersi della pandemia “Covid-19” e dalla situazione sanitaria emergenziale che a partire dalla fine del 2019 ha colpito la maggior parte degli Stati sia a livello europeo che mondiale, determinando uno stravolgimento senza precedenti nell’approccio alla gestione dei rapporti sociali personali, anche all’interno della vita aziendale, oltre ad effetti macro-economici che ne stanno derivando a livello globale.

Le direttive e i provvedimenti emanati dai Paesi coinvolti nella crisi, al fine di contenere la diffusione dei contagi, hanno previsto norme sempre più restrittive sulla mobilità di persone e merci, sulla riduzione/sospensione delle attività produttive nelle aree a maggior rischio di contagio (c.d. lockdown), con conseguenti impatti negativi sull’attività produttiva di tutti i comparti industriali e sugli scambi commerciali a livello nazionale e internazionale.

Di fronte a tali scenari, sin dalle primissime fasi della pandemia, il Gruppo ha messo in atto tutte quelle attività di analisi e strategie di continuità, definite nei propri piani operativi, per gestire al meglio gli effetti descritti sopra, oltre che ridurre il rischio di contagio del proprio personale negli ambienti di lavoro. Su quest’ultimo punto, è importante sottolineare come più del 90% del personale in tutte le sedi, italiane ed estere, sin dai primi giorni della crisi è stato incentivato all’utilizzo diffuso e prolungato del lavoro da remoto (c.d. “Smart Working”), che tuttora sta permettendo al Gruppo di ridurre significativamente l’esposizione a molti dei fattori di rischio connessi, tra i quali anche la mobilità del personale, assicurando comunque un livello di servizio eccellente.

Una simile situazione ha determinato nei primi nove mesi alcuni effetti negativi sulle attività del Gruppo, anche se il terzo trimestre ha mostrato segni di ripresa, principalmente circoscritti ai seguenti ambiti:

- alla contrazione molto significativa dei prezzi di vendita dell’energia prodotta sul mercato italiano e sui restanti mercati in cui opera il Gruppo (per quanto concerne la componente prodotta esposta alla volatilità dei prezzi spot dei mercati elettrici), correlata ad una diminuzione della domanda elettrica e della liquidità nei mercati, quale effetto principale del prolungato lockdown nei mesi di marzo e aprile e ad una ripresa dell’attività economica che è molto al di sotto del 2019 . Gli effetti negativi sono stati solo in parte neutralizzati dal Gruppo grazie alle attività di hedging a valere sul Portfolio 2020, che ha permesso di minimizzare l’esposizione connessa alla crescente volatilità dei mercati;

- ad una temporanea contrazione dei servizi svolti dalle società del Gruppo (es. Energy Team) direttamente presso gli impianti dei clienti (es. servizi di Audit e monitoraggio energetico, vendita e installazione di componenti per l’efficientamento energetico, gestione Asset e servizi tecnici) a causa di un’assenza forzata del personale, ridotta mobilità sul territorio nazionale e internazionale e chiusura delle attività produttive dei clienti causa lockdown e alla successiva crisi economica.

- ad un ritardo nell’avanzamento dei progetti in sviluppo, sia in Italia che in altri Paesi (es Stati Uniti d’America) legata alla forte attenzione che le strutture pubbliche hanno dovuto dedicare alla crisi sanitaria, alle carenze di personale in malattia e alle situazioni di lockdown.

Si precisa che tali impatti finora non hanno prodotto incertezze tali da riflettersi negativamente sul presupposto della continuità aziendale, sebbene in corso d’anno abbiano portato ad una riduzione del risultato economico rispetto al 2019 e alle stime iniziali sul 2020, effettuate nelle fasi molto iniziali della crisi.

Alla luce dell’attuale quadro della pandemia, che presenta ancora oggi una diffusione del virus in continua crescita a livello mondiale, si rilevano misure restrittive di “lockdown” (anche solo parziali) nei Paesi in cui il Gruppo opera, che potrebbero comportare una riduzione della domanda e una ulteriore contrazione dei prezzi di vendita dell’energia elettrica rispetto a quanto previsto, con effetti sui risultati futuri. Tali effetti sono, al momento, di difficile quantificazione in quanto strettamente connessi al protrarsi e/o all’espandersi dell’emergenza sanitaria nonché legati ad un contesto epidemico molto imprevedibile che genera significativa volatilità nei contesti economico/finanziari/produttivi.

Ad oggi, gli ulteriori ambiti del Gruppo che si ritiene possano essere potenzialmente impattati da nuove crisi, sono:

- eventuali ritardi nelle attività di sviluppo, costruzione e messa in esercizio degli impianti (per quanto concerne le tempistiche e le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni degli impianti in via sviluppo da parte degli Enti Pubblici interessati, o le modalità di approvvigionamento e fornitura dei diversi componenti, sia eolici che solari) e per quanto riguarda la disponibilità di contrattisti e componenti legati ai nuovi impianti

- la gestione della continuità operativa negli impianti termici a ciclo continuo, per quanto concerne problematiche connesse ad un’assenza forzata del personale, interno ed esterno, dal posto di lavoro dove è richiesta una presenza fisica, o alle limitazioni operative connesse alle attività di fornitura di biomassa, di conferimento dei rifiuti e di smaltimento delle scorie, o nelle attività di manutenzione, programmata e non, comunque gestiti attraverso l’attivazione dei piani di business continuity applicabili.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati del Gruppo nell’esercizio 2020 beneficeranno della produzione degli impianti eolici di Åliden (46,8 MW, in Svezia), Hennøy (50 MW, in Norvegia) per l’intero anno, (ii) della produzione dei cinque parchi eolici in esercizio in Francia acquisiti a marzo 2019 (56 MW) per l’intero anno (iii) della produzione dell’impianto di Energia Eolica de Castilla (10 MW, in Spagna) per 11 mesi.

Attualmente è in corso la valutazione di alcuni dossier di investimento nelle aree geografiche di interesse comprese nel Piano Industriale.

La Società sta monitorando con attenzione gli effetti della situazione derivante dalla “crisi Coronavirus (o Covid-19)” che sta nuovamente manifestando in modo rilevante in questi mesi autunnali e porrà in essere, per quanto possibile, le iniziative volte a calmierare gli eventuali impatti sugli indicatori economici e finanziari del Gruppo relativi ai risultati 2020.

Grazie all’ottimo posizionamento del Gruppo, sia in termini di competenze sia in termini di risorse economiche e finanziarie, e alla sua capacità di reazione, vi sono tutte le condizioni interne per far fronte alle sfide future.