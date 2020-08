Fed, svolta: obiettivo inflazione "media" al 2%

Fed, svolta: tassi bassi anche se inflazione sopra 2%

La Federal reserve cambia il suo obiettivo di inflazione: non sara' piu' il 2% fisso ma il 2% nella media. L'annuncio e' stato dato dal presidente dell'istituto centrale statunitense, Jerome Powell, secondo cui un andamento dei prezzi "persistentemente basso crea rischi per l'economia" e mette a repentaglio l'altro obiettivo della Fed, vale a dire il raggiungimento della massima occupazione.

Intervenendo al simposio di Jackson Hole, Powell ha osservato che la nuova strategia monetaria della Fed "riflette la valutazione dei benefici di un mercato del lavoro forte, in particolare per le comunita' a piu' basso reddito, e l'idea che un mercato del lavoro robusto possa essere ottenuto anche senza causare uno sgradito aumento dell'inflazione". La revisione del target di inflazione lascera' maggiore spazio di manovra alla Fed, che potra' d'ora in poi tollerare un aumento del costo della vita superiore al 2% "per un certo periodo di tempo" se questo sara' giudicato benefico per l'occupazione e la crescita. In termini di politica monetaria, la Fed sara' dunque libera di mantenere i tassi d'interessi vicini allo zero piu' a lungo del previsto, anche con inflazione in risalita, se l'economia non dara' cenni certi di risveglio, sebbene su questo punto Powell non abbia offerto indicazioni precise.

"In un'economia in continua evoluzione, anche la strategia del Fomc per raggiungere i suoi obiettivi deve adattarsi per poter affrontare le sfide che si pongono", ha aggiunto Powell, sottolineando che la decisione di rivedere il target di inflazione e' stata presa all'unanimita' e che la Fed provvedera' a rivedere la sua strategia monetaria ogni 5 anni. Nella nuova cornice, ha proseguito il numero uno della Federal reserve, "dopo periodi in cui l'inflazione e' rimasta sotto il 2%, la politica monetaria si muovera' con l'obiettivo di raggiungere un'inflazione moderatamente superiore al 2% per qualche tempo". La Fed ha anche aggiustato la propria posizione sul mercato del lavoro. Fino a oggi un'occupazione troppo vicina o superiore al suo massimo livello veniva considerata un rischio per la stabilita' dei prezzi. Non sara' piu' cosi', ha spiegato Powell, e la Fed basera' ora le sue decisioni sulla "valutazione della distanza dell'occupazione dal suo massimo livello", piuttosto che sulle "deviazioni dal massimo livello". Nel futuro, ha osservato, "l'occupazione potra' collocarsi su livelli prossimi o sopra le stime in tempo reale del suo massimo livello senza causare preoccupazione, a meno che non sia accompagnata da segnali di non voluti aumenti dell'inflazione o dall'emergere di altri rischi che possono impedire l'ottenimento dei nostri obiettivi".

FED: POWELL, 'NUOVA STRATEGIA E' PROMETTENTE, LA RIVEDREMO OGNI 5 ANNI'

"Il tempo ci mostrerà l'efficacia delle modifiche decise" alla strategia della Federal Reserve, ma "mi sembra un cambiamento promettente, adottato in un contesto macroeconomico difficile". Così il presidente della Federal Reserve Jerome Powell alla conferenza annuale di Jackson Hole spiega la fiducia nella revisione varata all'unanimità al comitato di politica monetaria. In ogni caso - aggiunge- "puntiamo ad affrontare ogni cinque anni una completa revisione pubblica della nostra strategia di politica monetaria, dei nostri strumenti e delle nostre scelte di comunicazione".

Usa, calo storico Pil: in secondo trimestre -31,7%

Contrazione storica per l'economia americana nel secondo trimestre dell'anno: il Pil cala del 31,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dalla seconda stima, che risulta migliore rispetto al -32,9% della prima rilevazione. Si tratta della peggiore contrazione dal 1947, ovvero da quando esistono le serie statistiche trimestrali sul Pil. Il dato e' inoltre migliore delle attese degli analisti, che si aspettavano un -32,5%.

La flessione, fa sapere il dipartimento, riflette le misure varate per far fronte alla pandemia e, in particolare l'obbligo di restare a casa, stabilito in vari stati americani tra marzo e aprile. "L'effettiva ricaduta sull'economia del Covid-19 non puo' essere quantificata nel Pil del secondo trimestre, perche' l'impatto sui dati deve essere considerato in modo complessivo e non puo' essere identificato separatamente", si legge.