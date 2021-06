Fedrigoni compra l’americana Acucote: è la terza acquisizione in 18 mesi

Fedrigoni Spa, leader globale nella produzione di carte speciali per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, ha concluso l’acquisizione di Acucote, azienda di Graham (North Carolina), che sviluppa, produce e distribuisce materiali autoadesivi, con posizione di leadership sul mercato locale, un fatturato di oltre 70 milioni di dollari e 142 dipendenti. Con uno stabilimento e quattro centri di distribuzione, l’azienda consentirà a Fedrigoni di estendere la propria presenza negli Stati Uniti, un mercato al quale sono già destinate le etichette per i vini di pregio. Si tratta della terza in 18 mesi nel settore Self-Adhesives, dopo l’italiana Ritrama e la messicana IP Venus, diventando terzo player al mondo nei materiali autoadesivi. “L’acquisizione di Acucote rappresenta un ulteriore tassello della strategia di crescita nel settore sempre più promettente dei materiali autoadesivi, dove siamo determinati ad ampliare la nostra posizione di leader di mercato – ha dichiarato Marco Nespolo, amministratore delegato di Gruppo Fedrigoni - ed è in linea con la volontà di diversificare la nostra penetrazione geografica, rafforzandoci non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Centro e Sud America”.