Ferrarini, parla il renziano Anzaldi: Gualtieri segua esempio della Bellanova

Onorevole Anzaldi, sul salvataggio Ferrarini ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro dell’Economia Gualtieri. Che c’entra il Mef con un’eccellenza dell’agroalimentare italiano in grave crisi finanziaria?

“Il salvataggio Ferrarini rappresenta un esempio di sinergia tra buone norme messe in campo dal Governo e intervento della filiera privata, con il sostegno delle maggiori banche italiane e il plauso unanime delle associazioni, dalla Coldiretti del presidente Prandini e del segretario generale Gesmundo al presidente di Confagricoltura Giansanti, dal presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentare Mercuri alla Legacoop. Una vera operazione di sistema, che tutela posti di lavoro e qualità della produzione. Tutto questo, però, rischia di essere vanificato perché un’azienda pubblica, la Amco, che ricade sotto la responsabilità del ministero del Tesoro, invece di unirsi a questo progetto preferirebbe sostenere una cordata alternativa che non dà alcuna garanzia sull’italianità dell’azienda, e anzi è nota per allevamenti all’estero e guai giudiziari. Sarebbe davvero inspiegabile, per questo ho chiesto l’intervento del ministro Gualtieri”.





In concreto che cosa dovrebbe fare Gualtieri?

“Il ministero dell’Economia deve fare la sua parte, così come l’ha già fatta il ministero dell’Agricoltura con Teresa Bellanova che ha introdotto l’obbligo di etichetta Made in Italy per prosciutti, mortadella e culatello. Gualtieri verifichi se è vero che Amco, invece di schierarsi con Banca Intesa, Unicredit e un player di riferimento del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità come gruppo Bonterre - Grandi salumifici italiani, preferirebbe sostenere il Gruppo Pini noto per la macellazione di maiali non italiani. Sarebbe uno schiaffo a lavoratori e consumatori, anche perché con la nuova etichetta si può finalmente avere certezza di dove siano allevati e macellati gli animali. Ma il mio appello è rivolto a tutte le istituzioni interessate, affinché si faccia sistema”.

A quali istituzioni si riferisce?

“Trovo singolare che invece di accelerare, alla luce della proposta di sistema coordinata da Banca Intesa, ci siano ritardi e rinvii, come accaduto al tribunale di Reggio Emilia. Se per accelerare occorre il sostegno immediato di Amco all’unica cordata che tutela il Made in Italy, si faccia tutto ciò che è necessario per arrivare a questo sostegno. Mi auguro che tutti nel Governo remino dalla stessa parte”.