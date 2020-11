Festival Assicurazioni, Gota: "Sostenibilità e protezione parole chiavi"

Gota, Fideuram Vita (Intesa Sanpaolo): “Durante l’emergenza Coronavirus ancora più fondamentale ruolo della consulenza: i clienti private hanno tremato e hanno richiesto molte rassicurazioni per non diventare preda dell’emotività”

Maria Luisa Gota, CEO and General Manager di Fideuram Vita è intervenuta questo pomeriggio al Festival delle Assicurazioni 2020 per sottolineare:

“La maggiore esigenza della pianificazione e di una consulenza qualificata è emersa come risultato dell’incertezza di questo periodo. Le polizze sono strumenti molto complessi ma anche insostituibili nella pianificazione finanziaria e nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza”.

“Abbiamo quindi riscontrato una maggiore valorizzazione delle garanzie assicurative che sono la caratteristica peculiare dei prodotti assicurativi vita”

“Poi c’è stato l’altro elemento grosso che ha a che fare con il drastico calo dei mercati: questo ha significato la contrazione dei patrimoni: i clienti private hanno tremato e hanno richiesto molte rassicurazioni”

“I clienti hanno chiesto ai loro consulenti, i loro riferimenti in azienda, di confermare se la rotta era quella, per non diventare preda dell’emotività e andare a prendere decisioni avventate. La rete di consulenza finanziaria è molto forte in questo e abbiamo riscontrato un calo drastico dei riscatti anno su anno, proprio a conferma che questa operazione di rassicurazione ha avuto i suoi effetti positivi. Chi ha ascoltato i propri consulenti può fare un bilancio positivo, chi aveva ancora liquidità disponibile ha chiaramente colto l’opportunità di mercato e ha chiesto soluzioni, prodotti raccomandazioni per entrare nel modo corretto in un mercato turbolento.”

“Le garanzie assicurative sono importantissime, anche perché intrecciate con quelle di natura patrimoniale: quando più una polizza è assicurativa tanto più garantisce caratteristiche importanti dal punto di vista patrimoniale. Abbiamo sicuramente sui profili private delle garanzie assicurative molto forti che vanno a reintegrare i premi versati anche in caso decesso. Poiché la polizza nel mondo Fideuram è un passaggio generazionale, nel periodo post COVID abbiamo fatto un intervento per rafforzare questa garanzia e per renderla sottoscrivibile a una platea più ampia.

“Un’altra operazione è stata quella di sensibilizzare i clienti sui temi ambientali; tutti noi abbiamo visto e confrontato la foto dal satellite della Lombardia prima e dopo il lockdown. Il fatto che ci sia una maggiore e crescente sensibilità verso i temi ambientali è un dato di fatto che in modo virtuoso si inserisce accanto a un cambio di basso della normativa, che porta il mondo della finanza verso la sostenibilità. Abbiamo quindi accelerato un percorso già iniziato arricchendo le soluzioni dedicate alla sostenibilità. Lo abbiamo fatto con grande convinzione, perché pensiamo che offrire accanto ai contenuti finanziari anche contenuti di questo tipo sia un valore aggiunto”.

“Per il futuro credo che il ruolo delle polizze sia il cardine della pianificazione finanziaria, con l’aggiunta di una consulenza di elevata qualità. Per i prossimi mesi porto avanti le due parole chiave che sono sostenibilità e protezione. Dobbiamo inoltre incessantemente perseguire un miglioramento del nostro value for money”.