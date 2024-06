Fidia rileverà una linea di farmaci da Sanofi. Un affare stimato in 200 mln

Fidia ad un passo dai prodotti ginecologi di Sanofi. Affare sull'asse Italia-Francia

Italia e Francia fanno affari nell'industria farmaceutica. Fidia è vicina all'acquisto di una linea di medicinali di proprietà di Sanofi. La principale azienda francese cede i prodotti ginecologici per circa 200 milioni. L'accordo c'è ma mancano ancora le firme, l'intesa - riporta Il Sole 24 Ore - verrà completata e firmata il primo luglio, quindi la cifra è ancora riservata. Il governo francese prima di dare l’ok definitivo sta valutando tutti gli aspetti dell’operazione, considerando che le aziende nazionali farmaceutiche vengono ritenute asset fondamentali su cui esercitare la "golden power" (la possibilità di autorizzare o bloccare accordi con l’estero).

Il contratto - prosegue Il Sole - è comunque in dirittura d’arrivo, e ufficiosamente è trapelato un valore indicativo, intorno ai 200 milioni, che Fidia dovrà pagare a Sanofi. Per Fidia è importante la prospettiva che crea questa acquisizione: una crescita stimata di un 5-6% all’anno e un'espansione significativa nell'Africa centrale e sub sahariana, nel Medio Oriente fino ad alcuni Paesi dell’Asia, più precisamente a Hong Kong, Indonesia, Filippine per arrivare infine in Australia. L’operazione con Sanofi è la terza nei primi mesi del 2024, dopo l’acquisizione del business oftalmico di Sanifarma e dopo il recente accordo commerciale con la multinazionale Novartis per la distribuzione di sei specialità medicinali oftalmologiche per il trattamento del glaucoma.