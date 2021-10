Finance Law Academy, Orrick e Celf presentano la prima edizione

Finance Law Academy, presentata la prima edizione dei corsi universitari di perfezionamento su finanza e diritto bancario

Orrick insieme a CELF (Center of European Law and Finance), SBS Business School dell'Università San Raffaele di Roma e con la media partnership di Financecommunity presenta la prima edizione della Finance Law Academy, un corso universitario di perfezionamento in diritto bancario e finanziario indirizzato a 35 giovani professionisti con un’esperienza lavorativa almeno biennale presso banche, istituzioni finanziarie e large corporate, che abbiano conseguito una laurea in giurisprudenza o in economia.

L’iniziativa didattica, coordinata da Patrizio Messina, Senior Partner Europe di Orrick e Diego Rossano, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nasce dalla forte volontà di valorizzare e contribuire alla crescita di giovani e meritevoli talenti con l’obiettivo di implementare il loro percorso professionale.

Al corso universitario di perfezionamento, interamente finanziato attraverso borse di studio dei promotori dell’iniziativa, hanno aderito mettendo a disposizione la propria competenza Professori Universitari di primari atenei italiani ed internazionali ed Avvocati del team Finance, Corporate e Regulatory & Fintech di Orrick.