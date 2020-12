Fincantieri-Stx, lettera dell'Italia a Ue-Francia:opzione proroga antiscadenza

"Stiamo interloquendo con Le Maire e scriveremo tra oggi e domani una lettera a Vestager e Breton". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, interpellato in Senato sulla vicenda Fincantieri in terra d'Oltralpe.

Il progetto di vendita dei cantieri navali francesi Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri, bloccato da molti mesi nell’iter di approvazione da parte dell’Antitrust europeo, che sta valutando i possibili impatti del deal sulla concorrenza nel mercato unico, sta infatti per decadere.

Il contratto di vendita, dopo l'ultima proroga di due mesi concordata dal gruppo italiano con lo stato francese, prevede che l'operazione venga finalizzata entro il 31 dicembre. Per gli analisti è "improbabile che la Commissione Europea si esprima tra oggi e domani considerando che l`indagine è ad oggi sospesa".

Gli esperti evidenziano che "rimane aperta la possibilità di un’ulteriore estensione dell`accordo, come fatto più volte in passato", che tuttavia per Equita può dipendere da una scelta politica più che industriale data la rilevanza dell`operazione per il Governo italiano e francese. Al contrario, la posizione di Fincantieri sull'accordo è "chiara avendo piu' volte ribadito di aver fatto tutto dal punto di vista industriale per la riuscita del deal ma di non essere disposta a presentare nessun rimedio ai dubbi inizialmente espressi dalla Commissione europea", spiegano gli analisti, la cui valutazione su Fincantieri non include l`acquisizione di Chantiers de l`Atlantique.

"Quanto potevamo fare lo abbiamo fatto", hanno spiegato dal gruppo della cantieristica triestino, lasciando intendere che un'ulteriore proroga dopo quella decisa due mesi fa è difficile e adesso una decisione non spetta più all'azienda ma alla politica, di Roma, di Parigi o in alternativa dalla stessa Bruexelles. Intanto, in Borsa il titolo ha superato la debolezza legata alla timeline viaggiando ampiamente sopra il punto percentuale.