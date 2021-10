Fintech day, l'innovazione tecnologica nel sistema bancario

Fintech day è l'evento organizzato dal Sole 24 ore in collaborazione con H-Farm College che mette al centro dell'attenzione pubblica il tema dell'innovazione tecnologica unito al sistema bancario.

Tra i protagonisti dell'evento il direttore generale di Abi Giovanni Sabatini che ha sottolineato: “L’innovazione finanziaria non è nuova nel sistema bancario. Oggi però è nuova la velocità esponenziale dei cambiamenti, soprattutto nel settore dei pagamenti. Ed è entrato in gioco anche il quadro delle regole europee. Le istituzioni europee hanno sviluppato regole che hanno logiche innovative e che consentono, laddove il cliente lo autorizza, l’accesso ai dati del conto bancario a soggetti terzi che fanno un uso economico per servizi innovativi, cioè l’open banking. Questo processo di innovazione e di regole porta allo sviluppo di nuovi competitori e qui parliamo di FinTech e della cooperazione con le banche. La distinzione fra modelli di banca e FinTech è basata sul possesso della licenza bancaria prevista dove la banca opera. Banche e FinTech hanno un’area di cooperazione ampia con caratteristiche complementari: le banche hanno capitali e base clientela, ma minore flessibilità. Le Fintech invece sono flessibili e hanno una organizzazione, ma non hanno gli elementi delle banche. Quindi c'è cooperazione”.



A intervenire sul nuovo modello della banca del futuro anche Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di Illimity che ha dichiarato: “Non c’è incompatibilità tra FinTech e banca, il meglio viene da proprio dalla combinazione banche-FinTech. Qui il tema è più di competenze, si deve investire non tanto per competenze basiche ma si devono avere in casa competenze di altri settori. In illimity i nostri collaboratori arrivano da 203 aziende di 17 settori diversi. Nel nuovo mondo del credito la tecnologia può sostituire la dimensione, illimity è la riprova: in meno di 3 anni è stata creata una banca specializzata, oggi abbiamo 700 persone e un bilancio di 4 miliardi di euro. Poi c’è il ruolo del cloud come abilitatore formidabile: anche per le banche medio piccole che siano disponibili ad accogliere l’innovazione, c’è la possibilità di sostenibilità e ruolo nel mercato dei servizi finanziari. C’è poi la questione che i sistemi informativi tradizionali vanno sostituiti. Con nuovi servizi, i benefici possono arrivare anche al 90-95% e questo dovrebbe dare il coraggio di mettere in parallelo al sistema tradizionale anche quello nuovo. Infine devo dire che l’innovazione in banca è solo all’inizio, è solo l’antipasto, abbiamo davanti a noi una innovazione impensabile, guai a pensare che l’innovazione è arrivata e terminata, c’è una nuova era servizi bancari”.



"I rischi alla stabilità finanziaria per ora sono contenuti, ma bisogna monitorare gli effetti collaterali delle politiche monetarie di bilancio" legate alla pandemia, ha sottolineato il vicedirettore del dipartimento mercati del Fmi, Fabio Natalucci, analizzando lo scenario post-Covid, in occasione del FinTech Day organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con H-Farm College. Oltre al virus, però, bisogna considerare anche il mondo dei cripto asset. In tal senso, "i rischi alla stabilità finanziaria ancora non sono sistemici, ma vanno monitorati perché ci sono implicazioni a livello globale e perché la struttura operativa e di regolamentazione sembra essere inadeguata in molte giurisdizioni", ha spiegato Natalucci, che ha parlato di rischi "operativi, di cyber, di governance, di integrità finanziaria, di attività cross border, di protezione degli investitori, di finanza decentralizzata. E poi di rischi legati alle stablecoin".



“Tecnologia e sostenibilità stanno guidando i nuovi percorsi di innovazione e ridefinendo il posizionamento delle aziende nei propri mercati. In questo contesto le banche saranno chiamate ad adottare modelli di business non-lineari e più adattativi, che potranno mutuare proprio dal mondo FinTech” ha detto Massimiliano Colangelo, Financial Services Lead di Accenture Italia, intervenendo al FinTech Day organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con H-Farm College. “Si tratta di modelli stimolati da un lato dalla disaggregazione dei prodotti, dall’altro da una progressiva frammentazione della catena del valore. Uno scenario in cui i player del settore dovranno affrontare la sfida di consolidare il proprio ruolo all’interno dell’ecosistema, facendo leva sull’utilizzo strategico dei dati e sulla creazione di piattaforme aperte in grado di abilitare nuovi network di partnership”.