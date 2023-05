First Republic Bank è salva. Offerta da JPMorgan Chase Bank

Gli 84 uffici della First Republic Bank in otto stati riapriranno come filiali della JPMorgan Chase Bank

Salvattaggio arrivato per First Republic Bank. A dare l'annuncio la Federal Deposit Insurance precisando che JPMorgan Chase Bank rileverà tutti i depositi e la maggior parte delle attività della banca. Cella nota, l'agenzia federale precisa che come parte dell'accordo, gli 84 uffici della First Republic Bank in otto stati riapriranno come filiali della JPMorgan Chase Bank, National Association già da oggi durante il normale orario lavorativo. Tutti i clienti della First Republic Bank diventeranno automaticamente clienti della JPMorgan Chase Bank e avranno pieno accesso a tutti i loro depositi.



L'operazione di salvataggio prevede la tutela dei depositi da parte della Fdic, come precisa la stessa agenzia federale, specificando che i clienti non dovranno effettuare modifiche per mantenere la loro copertura assicurativa sui depositi fino ai limiti applicabili. I clienti di First Republic Bank dovrebbero continuare a utilizzare la loro filiale esistente fino a quando non riceveranno comunicazione diversa da JPMorgan Chase Bank e dalla National Association. Al 13 aprile 2023 - ricorda la Federal Deposit Insurance Corporation - First Republic Bank aveva circa 229,1 miliardi di dollari di attività totali e 103,9 miliardi di depositi totali. Oltre ad assumere tutti i depositi, JPMorgan Chase Bank ha accettato di acquistare tutte le attività della First Republic Bank.