Fitch , spread su di oltre 10 punti. Ma la borsa snobba il downgrade

Il downgrade di Fitch sul debito italiano si fa sentire subito sullo spread, ma Piazza Affari dopo un avvio negativo snobba l'abbassamento del rating a un soffio dal livello spazzatura. Dopo che ieri l’agenzia americana ha tagliato il merito di credito del nostro Paese a BBB- (un gradino sopra il livello junk), pur mantenendo stabile l’outlook, stamattina sul secondario gli investitori sono tornati a premere il tasto delle vendite sui Btp decennali. Così lo spread tra i nostri titoli di Stato e gli omologhi Bund tedeschi ha aperto a 228 punti, in forte rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 219 ed è salito oltre quota 230. Il rendimento del decennale sale all'1,8%. La reazione è comunque contenuta, visto che c'e' la rete di salvataggio della Bce, che sta comprando titoli di stato.





Sull’azionario, l’intervento al ribasso dell'agenzia che riflette gli effetti dell'epidemia di Covid-19 sull'economia nazionale e le incertezze sulla ripresa, consegna la maglia nera a Piazza Affari dove il l’Ftse-Mib cede lo 0,2%. Indice che però si riprende subito diventando positivo: +0,6%.

Borse europee in rialzo, nonostante la chiusura debole di Wall Street (future ora positivi). Milano ha aperto in calo dello 0,3%, ma poi ha subito cambiato la rotta, con il Ftse Mib che mette a segno un rialzo dello 0,6%.

Milano va addirittura meglio di Parigi e Francoforte che guadagnano lo 0,4%. Anche Madrid sale dello 0,49%. A creare un mood positivo sono stati i risultati confortanti i dati diffusi nella notte da Alphabet, la societa' che controlla Google: nonostante il coronavirus, il piu' grande motore di ricerca al mondo ha registrato entrate in aumento del 13% a 41,2 miliardi di dollari, anche se i profitti sono scesi oltre le attese a 6,8 miliardi di dollari.

Oggi renderanno noti i numeri dei primi tre mesi 2020 anche Facebook e Microsoft. Sale intanto l'attesa per quanto comunichera' in serata la Fed, al termine della riunione del Fomc, il suo braccio operativo. Domani, inoltre, si riunira' il consiglio direttivo della Bce. In giornata sara' pubblicato anche l'importante dato sull'andamento del pil americano del primo trimestre. Grande attenzione, oggi, sara' rivolta alle emissioni del Tesoro italiano, dopo la mossa di Fitch: saranno collocati Btp e CCteu, per un controvalore di circa 6 miliardi di euro.

A Piazza Affari Atlantia cede lo 0,17%, dopo la diffusione dei conti del 2019, archiviati con un utile netto in calo a 136 milioni di euro, dai 639 milioni di euro del 2018. La societa' ha annunciato che non distrubuira' il dividendo e inoltre ha iniziato a mettere in conto il peso che avra' il coronavirus sul bilancio 2020, che potrebbe essere attorno a 3 miliardi. Le banche sono partite deboli, ma poi hanno subito virato al rialzo, con Bper che segna la performance migliore, in progresso di oltre il 2%.

Sale dell'1,5%, nonostante il profit warning lanciato da Samsung sui conti del secondo trimestre, che verranno appesantiti dagli effetti del coronavirus. Rialzano la testa le azioni del petrolio, seguendo l'andamento del valore del greggio. Eni mette a segno un +2,27%. Sul fronte dei cambi l'euro vale 1,0850 dollari (ieri in chiusura era a 1,0834). Passa inoltre di mano a 115,59 (115,815 yen, mentre il rapporto dollaro/yen e' a 106,55 (106,887).

Il petrolio e' in recupero, nell'attesa che siano diffusi i dati sulle scorte americane. Il wti recupera, dopo gli scivoloni degli ultimi giorni, provocati anche dalle vendite del fondo Usa, United States Oil Fund (USO), sui contratti a breve scadenza. Il wti, contratto con consegna a giugno, sale del 12,88% a 13,93 dollari al barile.