Francia, Carrefour assumerà 15mila giovani della "generazione Covid"

Francia, Carrrefour assumerà 15mila giovani nel 2021

Il ceo di Carrefour ha annunciato che il gigante della grande distribuzione assumerà nel 2021 15.000 giovani della 'generazione Covid' con contratti a tempo indeterminato o lavoro-studio, il 50% in più rispetto a un anno 'normale', e la metà di loro arriverà da quartieri svantaggiati. "Quest'anno, per la generazione Covid, è incredibilmente complesso", ha detto Alexandre Bompard ai microfoni di Rtl. "Non possiamo restare a guardare, siamo il più grande datore di lavoro privato in Francia e abbiamo deciso di entrare in contatto con questi giovani". Ogni anno quasi 750.000 giovani entrano nel mercato del lavoro in Francia, particolarmente indebolito nel 2020 a causa delle crisi sanitarie ed economiche. Inoltre, il capo di Carrefour propone anche di "finanziare la patente di guida di ogni giovane in apprendistato" del gruppo con "500 euro".