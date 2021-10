Generali, da Kafka a Umberto Nobile: a Trieste la nuova sede dell'archivio

Un pilastro della cultura del Paese, un bene che intreccia e mette insieme persone e società. Ma anche i giganti della storia come lo scrittore Franz Kakfa con il suo fascisolo personale, la richiesta di impiego e il curriculum autografo. Oppure l'ingegnere ed esploratore Umberto Nobile, documentato per la storica spedizione scientifica al Polo Nord, e l'assicurazione spaziale a fianco degli Stati Uniti e della Cina. E ancora, polizze antiche, album fotografici, esemplari preziosi che ricordano la partecipazione alle esposizioni universali o celebrano anniversari. Di questo e ancora tanto altro è composto l'Archivio storico di Generali inaugurato a Trieste nei rinnovati spazi di palazzo Berlam, in occasione dei 190 anni dalla fondazione della Compagnia.

Un patrimonio archivistico di una consistenza unica di know how, esperienze, iniziative di business, legate ai valori di innovazione, capacità di reagire alle sfide, internazionalità e responsabilità d'impresa, che da sempre fanno parte del Dna del Gruppo Generali, tramandati nel tempo da dipendenti e agenti, consentendo al Gruppo di diventare una realtà tra le più importanti a livello internazionale.

Il racconto è rappresentato da 19 storie realizzate dallo scrittore e attore Matteo Caccia: una storia corale che vede coinvolti diversi paesi, culture, lingue, comunità e popoli così come cosmopolita e aperta è l'impronta genetica in cui si è plasmata la storia di Generali fin dalla sua fondazione, che non a caso avvenne a Trieste, all'epoca porto franco dell'Impero austriaco, luogo di scambio di culture e contaminazioni, di fermenti, sperimentazione e innovazione.

Firme prestigiose ma anche documenti meno noti, oggetti entrati nella vita quotidiana come i manifesti di Beltrame, Boccasile e Dudovich, si accompagnano a colorati pieghevoli pubblicitari stampati in diverse lingue, alle targhe incendio che ancora oggi campeggiano su case e palazzi.

Tra i più grandi archivi assicurativi, dichiarato bene culturale dal ministero per la Cultura italiano, l'Archivio storico custodisce un racconto collettivo che intreccia la storia della società a quelle delle persone. Lo fa attraverso circa 65.000 unità di descrizione archivistica per circa 15 chilometri lineari di documentazione, 3.000 volumi di verbali degli organi direttivi, statuti, bilanci e libri contabili riprodotti e consultabili in formato digitale, 3.000 riproduzioni da fotografie sciolte, album fotografici e materiale a stampa d'epoca.

L'Archivio storico raccoglie la documentazione prodotta dalla Direzione Centrale di Trieste (dai verbali degli organi di vertice alla documentazione prodotta dai diversi rami e servizi) dalla fondazione alla fine del XX secolo, oltre ai fondi della Presidenza e a quelli della Direzione di Venezia e di Milano, delle Anonime Grandine e Infortuni.

Ne è un esempio l'invenzione del distributore automatico di polizze, che suscitò l'entusiasmo di Matilde Serao. Scrittrice più volte candidata al Nobel per la letteratura, ne parlò su "Il Mattino" di Napoli il 30 maggio 1899. Un altro esempio della ricerca e della volontà di innovare di Generali è la partecipazione ai tentativi di difesa attiva dal meteo avverso con i cannoni antigrandine, in uso già agli inizi del XX secolo. Generali contribuiva alla campagna sperimentale degli spari grandinifughi mediante il concorso nelle spese che gli assicurati avrebbero sostenuto per gli impianti, oltre che con uno sconto sui premi delle polizze sottoscritte.