Monte Paschi sposa Unicredit? Quanto costa il merger a Generali

Di Marco Scotti

Finora la gestione di Philippe Donnet al timone di Generali è proceduta sostanzialmente senza grandi scossoni. Sono lontani i tempi del gossip finanziario, delle indicazioni al veleno di alcuni azionisti (Leonardo Del Vecchio ma non solo) contro il management – Giovanni Perissinotto su tutti – rei di aver “maltrattato” il capitale dell’azienda volendo fare finanza. Donnet è in sella al Leone da quattro anni e mezzo. Ora però rischia per la prima volta di trovarsi una patata bollente tra le mani, quella di Banca Monte dei Paschi. Nell’autunno del 2017, quando Mps era ormai agonizzante, lo stato decise di entrare nel capitale sociale della banca “più antica del mondo” acquisendone il 68% per 5,4 miliardi. Generali contestualmente acquistò il 4,32% dell’istituto di credito, divenendone il secondo azionista dopo, appunto, lo stato. Se le cifre sono corrette, Donnet avrebbe dovuto aver messo sul piatto circa 343 milioni di euro per la partecipazione nella banca.

Tutti pensavano che in fin dei conti si stesse facendo un buon affare. Una volta depurata della montagna di derivati, una volta risistemata dalle acquisizioni folli, Rocca Salimbeni avrebbe potuto essere rimessa sul mercato e diventare appetibile per altri istituti di credito. La realtà è un po’ diversa: il 27 ottobre del 2017, quando cioè Mps tornò in Borsa dopo un anno di assenza, le sue azioni valevano 4,75 euro, oggi invece siamo a circa 1,25, con una capitalizzazione complessiva di 1,42 miliardi. Dunque, se oggi Generali volesse vendere a prezzi di mercato la sua quota, otterrebbe circa 61,3 milioni, con una perdita netta di 280 milioni.

Ovvio che il Leone non andrà a cedere la sua partecipazione in questo momento storico, ci mancherebbe altro. Ma che cosa succederà se davvero – come sembra – proseguirà il risiko delle banche caldeggiato da più parti e quindi si arriverà al tanto sospirato “sì” tra Unicredit e Mps? Rapido riassunto: al momento è logico pensare che lo Stato dovrà per forza di cose iniettare capitali per “neutralizzare” il patrimonio di Rocca Salimbeni. Servono circa 5 miliardi per ripulire i conti, minimizzare i rischi legali, crediti fiscali e farsi carico dei circa 6.000 esuberi (su 21.000 dipendenti) che dovranno essere previsti. In cambio, l’Italia si ritroverebbe azionista di circa il 5% di Unicredit. Dunque, lo scenario plausibile è che lo Stato pur di liberarsi di Mps sarebbe disposto ad accettare una pesante minusvalenza, perché avrebbe meno esigenze di spiegare le mosse agli azionisti.

Ma Generali? Può davvero Donnet, seppur in un momento drammatico per l’economia mondiale, iscrivere a bilancio altre svalutazioni? I conti dei nove mesi si sono chiusi con un risultato netto in calo del 40% a 1,3 miliardi, soprattutto a causa di alcune svalutazioni a bilancio. Il calo dei titoli in portafoglio per l'emergenza Covid pesa per oltre 300 milioni. Quando, nel 2017, Generali acquistò la sua quota in Mps parlò espressamente di un rapporto di lungo corso, un investimento per il futuro e non una semplice “visita” di cortesia. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Ma a Trieste, c’è da scommetterci, tira un vento freddino. E la bora, per una volta, non c’entra.