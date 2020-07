Generali, utili netti da 774 mln: nel semestre risultato operativo stabile

Il risultato netto del gruppo Generali si attesta a 774 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 1.789 milioni del semestre 2019 (-56,7%). L'utile netto normalizzato - che non comprende l'impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle dismissioni pari a 183 milioni per l'accordo transattivo con Btg Pactual che pone fine all'arbitrato per la cessione di Bsi - ammonta a 957 milioni (1.310 milioni 1H19).

Escludendo l'onere one-off del Fondo straordinario internazionale per il Covid-19, l'utile netto normalizzato si attesta a 1.032 milioni (-21,2%). In un contesto "senza precedenti, con pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie determinate dalla pandemia Covid-19", i risultati semestrali del gruppo evidenziano "una performance operativa resiliente e confermano la solidità patrimoniale". Il risultato operativo si attesta a 2.714 milioni, rispetto ai 2.724 milioni del primo semestre 2019.

Il risultato operativo vede la crescita dei segmenti Danni e Asset Management, "grazie anche alle recenti acquisizioni, e di quello Holding e altre attività", che compensano la flessione del Vita. I premi complessivi del gruppo ammontano a 36.478 milioni, in aumento dell'1,2% per effetto degli andamenti positivi in entrambi i segmenti di attività. Il risultato operativo di gruppo si stima sia stato impattato negativamente per circa 84 milioni dagli effetti della pandemia Covid-19".

Il patrimonio netto di gruppo si attesta a 26.143 milioni (-7,8%). A fine giugno il Solvency Ratio rimane solido attestandosi a 194%, "in calo di 2 punti percentuali rispetto alla situazione di fine trimestre 2020. Rispetto alla posizione di fine anno (224%), la diminuzione è ascrivibile all'impatto negativo delle varianze di mercato (-26 punti percentuali) legate alla pandemia Covid-19 e dei cambi regolamentari (-4 p.p.) recepiti a inizio anno".