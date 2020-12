Germania: vendite al dettaglio +2,6% a ottobre, +8% annuo

Le vendite dal dettaglio in Germania tornano a crescere in ottobre. Secondo i dati provvisori dell'ufficio federale di statistica Destatis a ottobre le vendite sono cresciute del 2,6% sul mese precedente in termini reali con un dato destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario. L'incremento rispetto all'ottobre del 2019 in termini reali, come riporta Radiocor, e' dell'8% (+9,4% in termini nominali). A settembre le vendite al dettaglio in Germania erano scese del 2,2% mentre su base annua avevano mostrato una crescita del 6,5 per cento.