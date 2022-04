La guerra affonda il made in Germany. In crisi il modello della locomotiva Ue

Mosca ha rovinato il rapporto speciale che ancora la univa a Berlino, ereditato dalla storia e mantenuto dagli scambi commerciali



La guerra in Ucraina sta portando a una svolta nel modello economico tedesco. Un forte segnale di rottura è stato dato dal ministro dell'Economia Robert Habeck, lunedì 4 aprile, che ha deciso la quasi nazionalizzazione della società Gazprom Germania, filiale tedesca del gruppo energetico statale russo (che ha organizzato la distribuzione e lo stoccaggio di gas attraverso il Reno). Motivato da ragioni di sicurezza e approvvigionamento nazionale, aver posto sotto la supervisione pubblica una società straniera privata è un fatto senza precedenti. Rompe un importante tabù economico e spiega l'adattamento catastrofico della principale economia europea al nuovo ordine mondiale.

Per capire l'evoluzione attuale, scrive Le Monde, è necessario ricordare lo choc che l'aggressione russa contro l'Ucraina costituisce per la Germania. Mosca ha rovinato il rapporto speciale che ancora la univa a Berlino, ereditato dalla storia e mantenuto dagli scambi commerciali. Il tutto con drammatiche conseguenze sull'economia della Russia e sulla sua popolazione. Questo scenario, di una violenza impensata dalla Germania, la colpisce sul tallone d'Achille: l'energia.

La guerra getta un'ombra anche sul modello che ha fatto le fortune della Germania negli ultimi vent'anni. Dalla fine degli anni '90, la formula vincente del "made in Germany" è consistita nell'importare materie prime, energia e prodotti intermedi a buoni prezzi, per costruire e assemblare in Germania prodotti ad alto valore aggiunto, esportati in tutto il mondo con una forte margine, in particolare verso la Cina. Nessun altro Paese di queste dimensioni ha beneficiato così tanto della globalizzazione. L'aggressione russa, che porta con sé una perdita di fiducia nel commercio internazionale, mette in discussione le basi intellettuali, morali ed economiche di questo modello.

Negli ultimi giorni, diversi importanti leader economici e politici degli anni 2010 hanno riconosciuto la loro cecità nei confronti di Vladimir Putin. Mercoledì 6 aprile, l'ex boss della Siemens Joe Kaeser, che si è incontrato più volte faccia a faccia con il presidente russo, ha fatto mea culpa. “Speravo che [gli scambi economici] avrebbero aiutato a far progredire lo sviluppo industriale della Russia. Sono sempre stato uno di quelli che credeva nel principio del “cambiamento attraverso il commercio”. Ho fallito, almeno in questo caso", ha riconosciuto. Questa teoria, a lungo sostenuta dalla comunità imprenditoriale, difende l'idea che il commercio con i paesi non democratici contribuisca positivamente al cambiamento.

