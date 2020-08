Germania: indice Pmi frena ad agosto ma sale manifatturiero

In Germania l'indice Pmi composito flash (manifatturiero-servizi) frena a 53,7 punti ad agosto, dai 55,3 punti di luglio, ma il Pmi manifatturiero della prima potenza industriale europea riparte. L'indice, calcolato da Ihs Markit, sopra i 50 punti segna un'espansione e sotto questa soglia una contrazione. L'indice Pmi manifatturiero avanza a 53 punti dai 51 punti di luglio, mentre il Pmi servizi scende a 50,8 punti da 55,6 di luglio.

"Dopo i rapidi guadagni del Pmi tedesco nei tre mesi precedenti - commenta Phil Smith,vice direttore di Ihs Markit che hanno coinciso con le riaperture, ad agosto i risultati flash mostrano che il recupero ha perso un po' di slancio. Il rallentamento si e' incentrato nel settore dei servizi, dove la crescita era prossima allo stallo per le restrizioni nei viaggi. Anche il calo sostenuto nell'occupazione continua a minare la domanda interna. Il manifatturiero e' andato meglio, almeno in in termini di andamento della produzione e dei nuovi ordini, che sono cresciuti al ritmo piu' veloce da due anni e mezzo. Tuttavia, gli ulteriori tagli alla forza lavoro in fabbrica rappresentano un promemoria e ci ricordano che le imprese restano sotto pressione e stanno tagliandi i costi"