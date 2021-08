Germania, nel mese di agosto diminuisce la carenza di materiali per l'edilizia

Germania, l'indagine Ifo: nei cantieri tedeschi si riduce la carenza di materiali

L'edilizia continua a soffrire della carenza di materiali. Ma la pressione sembra diminuire. Secondo le indagini condotte dall'istituto di ricerca economica tedesco nel mese di agosto le imprese che hanno dichiarato di trovarsi in difficoltà sono passate dal 48,4% del mese di luglio al 42,2% di agosto. Anche la situazione nell'ingegneria civile si è un po' alleggerita: il 31,4% delle aziende ha riferito di avere problemi di approvvigionamento, in calo rispetto al 33,9% del mese precedente.

"Le inondazioni di luglio in Germania hanno però scatenato nuovi sconvolgimenti locali. Abbiamo ricevuto rapporti in agosto, in particolare dal nord Reno-Westfalia, che gli eventi hanno esacerbato la carenza di materiali. La percentuale di aziende colpite è ora notevolmente superiore alla media tedesca", ha sottolineato il ricercatore di Ifo Felix Leiss. "Nonostante tutti i miglioramenti, l'offerta complessiva rimane molto limitata. Molti prodotti intermedi rimangono scarsi e costosi, specialmente i materiali isolanti e l'acciaio. Stiamo vedendo un pò di sollievo nel legname, ma molti prodotti in legno sono ancora difficili da trovare", ha continuato Leiss.

Il collo di bottiglia sta facendo salire i prezzi, specialmente nell'edilizia. Molte aziende lì stanno riportando aumenti di prezzo, e quasi la metà delle aziende del settore stanno anche pianificando ulteriori aumenti a breve. Mentre ci sono piani di aumento dei prezzi anche nell'ingegneria civile, sono molto meno diffusi. La carenza di lavoratori qualificati è un'ulteriore preoccupazione per l'industria delle costruzioni: attualmente un'azienda su tre si lamenta della difficoltà di trovare personale adatto.