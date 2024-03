Gli Nh Hotel studiano Ipo a Piazza Affari. La pazza idea dopo i conti record

Nh hotel verso la quotazione in Borsa? I piani della famiglia Boccato

Gli hotel Nh Hotel della famiglia Boccato verso la quotazione? Come rivela Milano Finanza, il gruppo veneto alberghiero starebbe studiando un possibile ingresso in Borsa, predisponendo tutto il lavoro necessario per affrontare una Ipo.

Da poche settimane, infatti, Nh è entrata nella rosa delle società selezionate da Euronext per partecipare al programma di formazione Ipoready, dedicato, appunto, alla ricerca di candidati per lo sbarco tra i big di Piazza Affari.

A far scattare la scintilla che ha portato alla luce l’interesse del gruppo per una quotazione sono stati i risultati del bilancio 2023, approvati a ottobre. Il fatturato è cresciuto del 48% a 105,7 milioni di euro: un record per la catena, fondata nel 1999 dalla famiglia Boccato, a cui fa capo circa il 62% del capitale. Il tutto con un ebitda di 16,1 milioni, che implica una marginalità del 15% (dal 14% del 2022). L’utile netto, in questo contesto, ha raggiunto quota 6,4 milioni.

“Abbiamo recentemente intrapreso il percorso Ipoready, un momento per noi importante di formazione e approfondimento delle potenzialità del mercato finanziario”, spiega a Milano Finanza Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo. La borsa, conferma, “era e rimane un’opportunità da valutare e il progetto appena iniziato ha proprio l’obiettivo di aumentare la nostra consapevolezza e trovarci pronti eventualmente ad affrontarla”.

Attualmente, Nh gestisce 16 hotel e resort di lusso, classificati a quattro o cinque stelle, concentrati principalmente nel Triveneto ma con una presenza consolidata anche in altre città italiane come Roma, Milano, Bologna e nelle destinazioni turistiche della Sicilia e della Sardegna.

Come molte altre catene operanti in Italia, Nh ha goduto nel corso del 2023 di una crescente domanda proveniente dai mercati internazionali, in particolare dagli Stati Uniti, insieme a un significativo aumento dei prezzi, che in media è stato quasi del 40% rispetto al periodo pre-Covid.

Società come il Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital hanno rafforzato il quadro finanziario di Nh nel corso del 2023, acquisendo una quota precedentemente detenuta dal fondo di private equity francese Siparex.

Secondo Boccato, ciò che ha determinato queste operazioni è stata la prospettiva di crescita nel settore, l'approccio imprenditoriale della compagnia e il suo appeal sul mercato, dimostrando agli investitori l'attrattività e il potenziale a lungo termine che Nh offre.