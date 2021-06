Startup, GoStudent chiude round finanziamento da 250 mln: ok a status unicorno

Grande successo per la startup austriaca GoStudent specializzata nelle ripetizioni scolastiche online: ha chiuso un round di finanziamento del valore di 205 milioni di euro, raggiungendo lo status di nuovo unicorno, una società con valore superiore a un miliardo di euro del panorama EdTech. L’azienda, afferma una nota, ha raggiunto questo obiettivo appena due anni dopo aver definito il proprio business model e a soli due mesi dal completamento di un round di Serie B da 70 milioni di euro. Dst Global ha rivestito il ruolo di lead investor nell’operazione, alla quale hanno anche partecipato nuovi investitori internazionali, tra cui SoftBank Vision Fund 2, Tencent, Dragoneer, oltre ai soci esistenti Coatue, Left Lane Capital e DN Capital. La valutazione complessiva è di 1,4 miliardi di euro, che fa di GoStudent come l’azienda più valutata nel panorama EdTech K-12 in Europa.

GoStudent, fondata a Vienna nel 2016, è recentemente sbarcata anche in Italia e, a poche settimane dall’apertura, il nuovo hub di Milano ha già superato i 40 dipendenti. Entro la fine del 2021, la filiale italiana mira ad ampliare ulteriormente il proprio team e arrivare a quota 20.000 lezioni prenotate ogni mese. Oltre all’apertura dell’ufficio di Milano, la scale-up ha anche recentemente inaugurato i nuovi hub di Londra, Berlino, Madrid, Lione, Atene, Istanbul e Amsterdam, e vanta attualmente 12 sedi internazionali e oltre 600 dipendenti. GoStudent ha in programma di partire alla conquista di Canada e Messico in estate. L'azienda investirà anche nel branding e nello sviluppo del prodotto, e farà, inoltre, le sue prime acquisizioni.