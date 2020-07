Autostrade, accordo sull'uscita di Atlantia. Entra Cdp e quotazione in Borsa

E' stato un Consiglio dei ministri infuocato durato circa sei ore e terminato alle 5,30 del mattino. Al termine della riunione i Benetton avvrebbero accettato tutte le condizioni del governo: il Mit e il Mef hanno ora il mandato per definire nel dettaglio l'accordo che prevede l'uscita graduale di Atlantia da Autostrade e l'ingresso di Cdp.La nuova proposta di Autostrade per l'Italia portata sul tavolo dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è stata al centro della discussione e ha causato la sospensione del Cdm per quasi un'ora nel corso della notte.

Il titolare di via XX settembre infatti insieme alla ministra delle Infrstrutture e trasporti Paola De Micheli ha esposto la proposta al premier Giuseppe Conte. La discussione separata avrebbe fatto arrabbiare la responsabile dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che ha espresso irritazione per il metodo utilizzato. Il premier ha mantenuto una linea dura sul dossier Autostrade e ha chiesto che Aspi accetti le condizioni sul tavolo. Dopo un duro braccio di ferro, il punto di approdo è quella che prevede un'uscita dilazionata nel tempo di Atlantia da Aspi entro un anno, l'ingresso di Cdp e la quotazione della società in Borsa.

Il Consiglio dei Ministri tutto dedicato alla revoca delle concessioni ad Autostrade si è concluso alle 5.20 del mattino, dopo 6 interminabili ore di trattative. Maggioranza spaccata, tanto che è saltato il vertice con i capi delegazione previsto prima del Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato mandato a Mef e Mit di definire i dettagli della transazione con Aspi. E' quanto si apprende al termine del Cdm. Si allontana la possibilità di una revoca delle concessioni ad Autostrade, ma l’ultima proposta messa da Aspi sul tavolo del Consiglio dei ministri, non soddisfa ancora pienamente il governo. Anche se non si esclude, però, che novità positive possano arrivare a stretto giro.

La trattativa è proseguita per tutta la notte e il progetto di Autostrade è stato valutato anche nel corso di un vertice a tre tra il presidente del Consiglio e i ministri Gualtieri e De Micheli. La mediazione portata avanti dal ministro dell’Economia prevederebbe l'ingresso di Cdp con una quota di maggioranza, perlomeno del 51%. Di certo, il premier Conte ha mantenuto la linea 'della fermezza'.

Fonti della maggioranza già dalla serata di ieri descrivevano il presidente del Consiglio determinato sulla linea emersa nei giorni scorsi. Poco dopo l’una di notte il Consiglio dei ministri è ancora in corso, i Benetton hanno praticamente alzato le mani, accettato tutte o quasi le condizioni del governo, compresa quella di scendere in Autostrade ad una quota quasi irrilevante, intorno al 10%, senza posti in Cda, ma ancora non basta. È lo stesso Conte a dire ai suoi ministri: «Devono restare obbligati per eventuali danni e risarcimenti della loro gestione, viceversa non si può chiudere questo accordo e torniamo alla revoca».