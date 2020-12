Gucci punta sulla Cina: 2 negozi digitali sulla piattaforma Tmall di Alibaba

Gucci: al via l'accordo con Tmall del gruppo Alibaba

La maison Gucci punta ancora sulla Cina. Grazie all’accordo con Tmall del gruppo Alibaba, sbarcherà nel Luxury Pavilion, la piattaforma della società dedicata al mercato del lusso, dove sarà presente con due flagship store digitali che offriranno accesso all’intera gamma dei prodotti moda e beauty.

Gucci: i primi due negozi digitali

Il primo digital flagshipstore Gucci debutterà il 21 dicembre, per offrire agli oltre 750 milioni di utenti della piattaforma cinese l'opportunità di sperimentare e acquistare articoli delle collezioni Gucci, dalla pelletteria al ready to wear dagli accessori agli orologi e ai gioielli. L’apertura del secondo flagship store, gestito dal license partner Coty, e dedicato ai prodotti Gucci Beauty è invece prevista per febbraio 2021. "Gucci ha investito in maniera strategica e sistematica in un approccio ‘digital first’ a livello globale, che include la creazione di un ecosistema digitale solido in Cina. L'annuncio di oggi rappresenta il passo successivo della nostra strategia e consente di offrire alla nostra clientela in Cina un'esperienza di e-commerce sicura, autorizzata e personalizzata su Luxury Pavilion di Tmall, in collaborazione con Alibaba", ha spiegato l'ad e presidente di Gucci, Marco Bizzarri.