Guerra Russia Ucraina, Asia ancora in rosso. Europa volatile, futures positivi

Tensione per la decisione del presidente Joe Biden di imporre un divieto immediato sulle importazioni di petrolio e gas russi

Le Borse asiatiche, che avevano tentato il rimbalzo in avvio, peggiorano: in particolare scendono i listini mentre Tokyo limita le perdite e si attesta a -0,27%. Shanghai perde il 3,05%, Shenzhen il 3,45%, Hong Kong il 2,85%. Lo Shanghai composite index scende ai minimi dal 3 luglio 2020.

Nel frattempo, i prezzi del greggio sono ancora in rialzo sui mercati asiatici, dopo il divieto statunitense all'importazione di petrolio russo e la prosecuzione dell'invasione russa in Ucraina. Anche il Regno Unito ha annunciato che abbandonerà gradualmente le importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022. La quotazione del greggio è ora circa il doppio rispetto all'inizio di dicembre. Così il Brent è scambiato a 130,18 al barile, in rialzo dell'1,72%, ma ben sotto il picco di 139,13 dollari toccato lunedì. Il West Texas Intermediate è in aumento dell'1,31% a 125,32 dollari al barile.

Mentre per le Borse europee è attesa un'apertura positiva, nonostante ieri abbiano chiuso deboli e contrastate, sulla scia di una chiusura in negativo di Wall Street e un andamento negativo delle piazze asiatiche. I future sull’Euro Stoxx 50 avanzano dell’1%, i future sull'indice Ftse 100 di Londra dell’1,31% e i future sul Dax di Francoforte dell’1,37%.

In generlae, i mercati restano deboli, estremamente volatili e preoccupati di come il rialzo dei prezzi delle materie prime e l'inflazione, sulla scia dei venti di guerra in Ucraina, stiano intaccando la crescita globale. Non si arresta la corsa del petrolio e in Asia i listini arretrano, mentre i future a Wall Street e in Europa girano al rialzo. Sui mercati pesano le incertezze sulla guerra e la decisione del presidente Joe Biden di imporre un divieto immediato sulle importazioni di petrolio e gas russi. Anche Londra annuncia che eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio e di prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022, mentre Berlino e l'Europa frenano.

La vera preoccupazione è un'altra: il rendimento del biennale Usa si attesta all'1,61% e lo spread tra il rendimento del Treasury a 2 anni e quello a 10 anni è ai minimi dall'inizio del 2020, il che è un brutto segno per i mercati che interpretano l'appiattimento della curva dei rendimenti come un segnale di recessione. Negli scorsi anni le "recessioni" sono sempre state anticipate dall'inversione della curva dei tassi negli Usa. Per ora l'inversione sembra lontana, ma la curva si fa sempre meno "inclinata" e questo indica che il mercato vede all'orizzonte un rallentamento economico e di conseguenza la temibile stagflazione. Che significa? Diciamo che un'economia è in stagflazione, quando soffre non solo per l'assenza di crescita ma anche per un forte rincaro dei prezzi.

A lanciare l'allarme sono gestori di fondi, il 30% dei quali ora si attendono una situazione di stagflazione entro i prossimi 12 mesi, contro il 22% del mese scorso. “La stagflazione – sostiene Antonio Cesarano, chief strategist di Intermonte Partners – in questo contesto diventa uno scenario sempre più probabile almeno per l’Europa, anche se successivamente potrebbe interessare anche gli Usa”. In questa fase l’Europa è a rischio in quanto risente maggiormente dei crescenti prezzi dell’energia, mentre a proteggere gli Stati Uniti è la sua autonomia in termini energetici.

L'effetto stagflazione comporterà un cambio di rotta nella politica delle banche centrali, che dovranno pensare di meno alle strette monetarie e di più a far ripartire l’economia. "Per prima comincerà la Bce – dice Cesarano – tra qualche mese potrebbe essere il turno anche della Fed, che prima però potrebbe tentare di avviare una breve fase di rialzo tassi/riduzione del bilancio”.