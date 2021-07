Helbiz, Vivian Myrtetus nuova responsabile partnership e policy per gli Usa

Helbiz ha annunciato una nuova nomina: Vivian Myrtetus sarà la nuova responsabile partnership e policy per gli Stati Uniti. La società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., punta ad accelerare la crescita aziendale, perseguendo un obiettivo chiaro: conquistare i nuovi mercati di tutta l’America del Nord, lavorando a stretto contatto con funzionari amministrativi, decisori politici e università, al fine di sviluppare normative rivolte a nuove modalità di trasporto urbano.

In tal senso, la nomina di Vivian in qualità di responsabile partnership e policy è perfettamente allineata al piano strategico di espansione in nuovi mercati e consentirà a Helbiz di consolidare la leadership nel settore della micromobilità.

Vivian entra a far parte di Helbiz dopo la sua esperienza con Spin, dove ha svolto il ruolo di Government Partnerships Manager per il Sud-Est degli Stati Uniti. I suoi compiti erano quelli di guidare, sviluppare e implementare strategie di coinvolgimento di funzionari amministrativi e autorità di controllo nel settore in rapida crescita della micro-mobilità.

Prima ancora, è stata Government Relation Senior Manager presso Lime, dove ha collaborato direttamente con le amministrazioni cittadine del Sud-Est degli Stati Uniti al fine di incrementare la micro-mobilità a livello locale per poi ampliarla e migliorarla.

Nelle aree in cui Helbiz è presente, il suo approccio innovativo ha l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità, al fine di soddisfare tutti gli standard normativi. L’azienda lavora per supportare sia il trasporto privato sia il trasporto pubblico, con l’obiettivo di ottimizzare in modo sostenibile gli spostamenti urbani. Helbiz offre un nuovo mezzo di trasporto per tratti brevi semplice, economico, affidabile e perfettamente integrato con il trasporto cittadino.