Holding Industriale acquisisce GAB Group tramite la controllata Holding Moda

HOLDING INDUSTRIALE (HIND) ACQUISISCE GAB GROUP ED ENTRA NEL MONDO DELLA PELLETTERIA

Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy”, ha acquisito - tramite la controllata Holding Moda - la maggioranza di GAB, società di Calenzano (FI), specializzata nello sviluppo, industrializzazione e produzione di borse e accessori in pelle per alcuni dei più prestigiosi marchi dell’alta moda italiani e francesi. L’operazione consente a Hind di entrare nel segmento della pelletteria e di ampliare la propria offerta merceologica nell’alto di gamma, integrando nuove competenze e artigianalità in linea con il progetto strategico di valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy.

Simone Lenzi e Claudia Guidarelli, che hanno fondato GAB nel 2009, vantano un’esperienza pluridecennale nel settore. La loro Azienda si contraddistingue per gli elevati standard qualitativi, l’estrema flessibilità e l’attenzione alla sostenibilità (con l’eliminazione di tutti i prodotti chimici legati alla produzione e il riciclo del 100% degli scarti di pelle). Con un organico di 86 dipendenti, GAB opera attualmente in uno stabilimento di 5.400 mq inserito in un ampio contesto di filiera, ove sono ubicati la maggior parte dei laboratori esterni che operano esclusivamente per l’Azienda. Nel 2020 GAB ha prodotto 170 mila articoli per un fatturato complessivo di oltre 13 milioni di euro, in crescita nonostante l’impatto della pandemia. Simone Lenzi e Claudia Guidarelli continueranno lo sviluppo e la gestione dell’azienda, affiancati da Giulio Guasco, Amministratore Delegato di Holding Moda.

Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, ha così commentato: “L’ingresso di GAB nel progetto Holding Moda e la loro esperienza nel mondo della pelletteria rappresentano un tassello fondamentale nella strategia di ampliamento e aggregazione di eccellenze nei diversi settori della manifattura Made in Italy. Siamo entusiasti di poter affiancare Simone e Claudia, con i quali condividiamo totalmente principi, visione e strategia di sviluppo di lungo termine, potendo sfruttare la dimensione di un Gruppo sempre più ampio e rilevante nella filiera”.

Simone Lenzi e Claudia Guidarelli aggiungono: “Abbiamo scelto Holding Moda e il suo progetto industriale per poter dare alla nostra Azienda le migliori opportunità di competere in un mercato sempre più complesso ed esigente. Il nostro settore, nei prossimi anni, sarà investito da una forte crescita: Holding Moda è il giusto alleato per portare la nostra azienda ad un livello superiore. Abbiamo progetti importanti per il prossimo futuro, che avranno maggiori possibilità di successo nel contesto di un Gruppo organizzato che raccoglie le migliori eccellenze della manifattura italiana della moda. Tra i progetti strategici che realizzeremo insieme ad Holding Moda, la creazione di un complesso industriale di oltre 15.000 m2 per ospitare la nuova sede dell’Azienda ed alcuni dei nostri subfornitori di maggiore qualità, nell’intento investire e avvicinare elementi fondamentali della filiera”.

GAB è stata assistita da Tommaso Tabarelli di Fante Group in qualità di Advisor Finanziario, dall’Avvocato Elena Davanzo di DLA Piper Italy in qualità di Advisor Legale e dai commercialisti della Rogai & Partners Stp s.r.l. di Firenze. Hind è stata assistita dal team guidato dall’Avvocato Gabriele Ramponi di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.