I contagi Usa fanno ancora paura. Borse in rosso. Di nuovo giù Fca

Ancora una seduta negativa a Piazza Affari il giorno dopo il crollo che ha portato Milano a perdere il 5,9% e soprattutto Wall Street in profondo rosso con il Dow Jones a -6,9% e il Vix, il cosiddetto indice della paura sulla volatilita' azionaria, balzato di quasi il 50% ai massimi da meta' aprile.

La risalita della curva dei contagi in 21 Stati Usa, le previsioni fosche della Fed, dati macroeconomici negativi e un rally che non poggiava su basi solide ma piuttosto sulla liquidita' immessa nel sistema dalle banche centrali: e' questo il mix di fattori, secondo gli esperti, che ha alimentato il calo dei listini in questa settimana e che resta ovviamente sul tavolo anche oggi con sullo sfondo lo scontro tra Paesi dell'Est e del Sud Europa sul Recovery Fund europeo da 750 milioni.

Cosi', mentre l'Asia chiude la seduta in rosso, i listini europei viaggiano negativi. I future di Wall Street, tutti in rialzo di oltre l'1%. A Milano il Ftse Mib segna un ribasso dell'1,05% a 18.629 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a 192 punti. Continua il calo su Cnh e Fca, in rosso di oltre il 2%, dopo il tonfo di ieri di tutta la galassia Exor. Bancari tutti negativi, Bper segna -3%.

Male anche Londra (-1,23%), Francoforte (-0,80%) e Parigi (-0,87%). La piazza di Tokyo ha chiuso con il Nikkei 225 in flessione dello 0,75% a 22.305 punti. Continua il calo del greggio con il Brent a 37,8 dollari (-1,8%) e il Wti a 35,6 dollari (-2%).