I fratelli Toti in crisi: via al salvataggio per la holding e Lamaro Appalti

Il tribunale ha ammesso la Silvano Toti Holding e la controllata Lamaro Appalti al procedimento di composizione della crisi

Il dado è tratto e la crisi è aperta per il gruppo dei fratelli Claudio e Pierluigi Toti, i due esponenti più in vista della nota famiglia romana di costruttori. Qualche giorno fa, infatti, con due provvedimenti contestuali il tribunale capitolino con i giudici delegati Claudio Tedeschi e Francesco Cottone ha ammesso rispettivamente la Silvano Toti Holding e la sua principale controllata Lamaro Appalti (presieduta da Claudio Toti) al procedimento unitario di composizione della crisi, concedendo a entrambe le società le misure protettive dai creditori e dando loro tempo fino al 20 luglio per presentare un piano di concordato o di ristrutturazione del debito.

Va sottolineato che qualche giorno prima Lamaro Appalti ha firmato un contratto d’affitto del principale ramo d’azienda (lavori di edilizia pubblica e privata) con la Toti Costruzioni, una newco appositamente costituita da poco e di cui azionisti su un capitale di 300mila euro sono, ciascuno al 33,3%, Alessandro, Filippo e Giulia Toti, esponenti della terza generazione della famiglia. L’affitto, che comprende il ricco contratto con Cinecittà Centro Commerciale, ha durata di 5 anni e prevede un canone di 256mila euro/anno più un importo variabile pari all’1,5% del fatturato per ogni annualità.

Qualche settimana fa nella Capitale davanti al notaio Vittorio Occorsio s’era presentato Pierluigi Mancuso presidente della Silvano Toti Holding assieme al consiglio d’amministrazione fra cui l’amministratrice delegata Cristina Mazzoleni. Mancuso aveva verbalizzato che “in seguito a un attento esame della situazione economico-finanziaria della società, il cda ritiene necessario adottare uno strumento previsto dal codice della crisi d’impresa per la protezione della continuità aziendale” e che questo strumento sia “la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-concordato, funzionale alla predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità”. Tre i professionisti incaricati dalla holding dei Toti: Francesco Marotta per l’assistenza legale, Riccardo Tiscini per l’ausilio alla predisposizione del piano concordatario e Simone Manfredi per l’attestazione del piano stesso.

La storica società romana ha visto iniziare la crisi nel 2015 e il 2021 (ultimo bilancio disponibile) s’è chiuso con una perdita di 20 milioni di euro, un debito di 215 milioni di euro e un ebitda consolidato negativo per 10 milioni. La condizione di stress finanziario ha interessato tutto il gruppo e, in particolare, la Lamaro Appalti.