Ibm, trimestre sotto le attese: utile netto in calo del 33,5%

Ibm, per la società informatica ricavi a 17,62 mld, utile netto giù del 33,5%

Trimestre debole per Ibm: la società informatica ha registrato un utile adjusted di 2,52 dollari ad azione, contro i 2,50 dollari previsti dagli esperti. I ricavi sono stati pari a 17,62 miliardi di dollari, meno dei 17,77 miliardi previsti dal consensus, in aumento dello 0,3% rispetto a un anno prima. In calo del 33,5% l'utile netto, con il margine lordo sceso dal 48% del trimestre precedente al 46,4%.

Il segmento dei servizi globali ha contribuito con 6,15 miliardi di ricavi, in calo del 5% rispetto a un anno prima e sotto i 6,25 miliardi attesi dagli analisti. Ha deluso le attese anche il dato del segmento Cloud & Cognitive Software, che include Red Hat, che ha prodotto 5,69 miliardi di dollari di ricavi, in rialzo del 2,5%, ma inferiore ai 5,77 miliardi del consensus.

I ricavi del segmento sistemi, che include l'hardware, sono stati di 1,11 miliardi, in calo di quasi il 12% e inferiori al consensus di 1,23 miliardi. A novembre, Ibm dovrebbe provvedere allo scorporo delle sue attività di Managed infrastructure services, che confluiranno in una nuova società indipendente chiamata Kyndryl; escludendo questo settore, i ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 2,5% .