Il coronavirus manda ko la Borsa. Milano maglia nera. Juventus -11%

Il rallentamento futuro dell'economia (secondo Banca d'Italia con uno -0,2% sul Pil del 2020) che impatterà sugli utili delle società quotate in Borsa. Così il coronavirus che ha fatto da venerdì capolino in Italia portando il nostro Paese al triste terzo posto per diffusione dei contagi dopo Cina e Corea (superando il Giappone), fa sentire i suoi effetti a Piazza Affari.

Mentre i contagiati italiani crescono celermente oltre quota 200 (150 solo in Lombardia con il quarto morto a Bergamo), Piazza Affari conquista subito la maglia nera di Borsa al suono della campanella nel Vecchio Continente. Il Footsie Mib fa -3,4% mentre il panic selling prende il sopravvento sulle Borse europee. Il listino di Londra avvia gli scambi perdendo l'1,8%, Parigi cede il 2,4%, mentre Francoforte il 2,6%. Male anche Madrid (-2,6%). La perdita rispetto alla seduta di venerdì scorso (24.687) è di quasi mille punti netti.

Raffica di sospensioni in avvio di seduta: numerosi titoli delle società a maggiore capitalizzazione non riescono a fare prezzo. Amplifon e Juve segnano cali teorici del 10 e 9,9%, Azimut dell'8,7% e Pirelli del 7,6%. Sono finite in aste di volatilità Ferragamo (-7%), Fineco (-6,9%) e Saipem (-6,7%). Anche Unicredit, pur con l'aministratore delegato Jean Pierre Mustier che resta alla guida e non passa a Hsbc, scivola del 4%, Intesa del 4,6%.

A detta degli esperti di Equita Sim i rischi principali sono relativi alle società che hanno attività direttamente collegate ai flussi turistici e alla gestione di eventi (lusso, Fiera Milano, Ieg), alle società con elevata esposizione ai consumi e attivitàcommerciali in Italia (Nexi, Marr, Geox, Ovs, Ivs, Amplifon) e alle società che hanno elevata concentrazione di attività produttive in Nord Italia, in caso di deterioramento della situazione che porti a blocchi produttivi (Ima, Interpump, Zignago). Invece i titoli finanziari saranno impattati indirettamente dal calo del Pil.

Anche sul mercato secondario, i titoli di Stato italiani hanno registrato la scossa. Apertura in forte rialzo infatti per lo spread tra Btp e Bund tedesco, che si impenna a 145 punti basi sulla scia dei contagi. Il decennale italiano balza di 8 punti base sul mercato secondario allo 0,98%.

In Corea del Sud, il paese piu' colpito dal coronavirus al di fuori della Cina (161 nuovi casi di contaminazione in 24 ore), si registra un forte calo degli indici borsistici. Dopo che il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha proclamato lo stato di massima allerta, il listino di di Seoul con l'indice azionario benchmark Kospi che ha perso il 3,87% appesantito, tra l'altro dai titoli di Hyundai Motor (-4%)e delle compagnie aeree. Samsung ha annunciato sabato che un caso di coronavirus e' stato confermato presso il suo sito per la produzione di telefonia mobile in Corea del Sud e che l'intero impianto e' rimasto chiuso. Il titolo Samsung ha ceduto piu' del 4%.

Le Borse cinesi chiudono la seduta contrastate, nel mezzo di segnali positivi sull'evoluzione dell' epidemia, includendo i dati di domenica, un totale di 2.592 morti e di 77.150 casi di infezione accertati: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,28%, a 3.031,23 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna invece l'1,36%, a quota 1.933,36.

Anche a Wall Street, i future sugli indici di Borsa americani registrano un forte calo. Quelli sull'S&P 500 perdono l'1%, appesantiti dai timori del propagarsi del virus e dei suoi effetti sull'economia. Pesante anche il petrolio, che arriva a perdere quasi il 3%.