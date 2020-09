Il governo rilancia la banca pubblica. Rumors

Il ritorno sulla scena della banca pubblica. Cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle dagli esordi, l’idea di un istituto di credito pubblico a servizio del Paese prova ora a saltare sul treno del Recovery Fund. Nella maxi-lista di progetti presentati dai ministeri per candidarli ai finanziamenti europei si legge che lo Sviluppo Economico, scrive MF-Milano Finanza, ha inserito appunto anche la creazione di una banca pubblica per gli investimenti e che per la causa chiede 2 miliardi di euro in tre anni.

Il Mise, scrive il quotidiano, sottolinea che si tratterebbe di un istituto in linea con le norme europee, che consentono l’utilizzo di National Promotional Bank già da diversi anni. Un ruolo che negli altri grandi Paesi europei è svolto rispettivamente da Bpi France in Francia, British Business Bank nel Regno Unito e da Kfw in Germania; mentre in Italia il compito è stato affidato a Cdp. La Cassa quindi, se il progetto (con o senza i fondi del Recovery) dovesse concretizzarsi, si vedrebbe probabilmente sottrarre i galloni di Banca di promozione nazionale.

Nelle poche righe in cui è riassunto il progetto presentato dal Mise non si dettaglia la possibile genesi dell’iniziativa ma è ipotizzabile che il perno dell’eventuale nuova struttura pubblica immaginata dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, possa essere proprio il Mediocredito centrale, che ha appena acquisito (insieme al Fidt) anche la Banca popolare di Bari e che fa capo ad Invitalia, a sua volta sotto l’egida del Mise.