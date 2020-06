Il petrolio fa correre le Borse. Piazza Affari +2,42%. Balzo di Eni

Gli acquisti sul comprto dei titoli finanziari, petroliferi e materie prime hanno spinto i listini europei ad aggiornare i massimi dall'inizio di marzo, confermando il trend di recupero nonostante il persistere delle tensioni negli Stati Uniti dopo l'uccisione del 46enne afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto. Il Ftse Mib milanese ha cosi' guadagnato il 2,42% a un passo dai 19mila punti, trainato da Eni. Il settore oil, galvanizzato da un prezzo del petrolio ancora in rialzo grazie all'aspettativa che la riapertura delle attivita' dopo il lockdown si traduca in ripresa della domanda di energia, ha visto anche i rialzi di Tenaris e Saipem. L'unico titoli in rosso nel paniere principale di Piazza Affari e' stato Diasorin, ancora colpito dai realizzi dopo la recente corsa.



La prospettiva di un rafforzamento di Leonardo Del Vecchio al 20% del capitale continua a sostenere Mediobanca e Generali, ma tra i finanziari si sono ben comportati anche Unipol, Banca Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,1185 dollari (1,1121 ieri in chiusura) e a 121,41 yen (119,71). La divisa giapponese e' debole anche nei confronti del dollaro e viene indicata a 108,55 (107,57). Guadagna posizioni la sterlina sulla prospettiva di un incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Boris Johnson sulla Brexit: una sterlina vale 1,2538 dollari e passa di mano a 0,8914 per un euro. Sale, come detto, il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti guadagna l'1,44% a 35,95 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent si attesta a 39,02 dollari (+1,83%).