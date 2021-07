"Il Pil recupera oltre la metà del calo". Crescita, positive le stime di Visco

La crescita economica italiana ha preso velocita' nel secondo trimestre e dovrebbe proseguire solida anche nella seconda parte dell'anno. A dirlo, in un'intervista a Cnbc a margine del G20 finanziario di Venezia, e' il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Il pil e' stato "fondamentalmente stazionario nel primo trimestre, nel secondo e' migliorato consistemente e ci attendiamo un buon ritmo di ripresa nella seconda meta' dell'anno", ha spiegato. "Direi che piu' di meta' di quanto perso lo scorso anno verra' recuperato in questo", ha aggiunto Visco.

Nuove ondate della pandemia da Covid, magari "piu' piccole che in passato", rimangono"il maggior rischio" sulla strada della ripresa. A livello di settori "il manifatturiero va bene e il terziario e' in ripresa", ha detto ancora Visco, mentre altri, come i viaggi, "restano indietro" ma "c'e' stato un successo della campagna di vaccinazioni e nelle citta' e' tornato tanto turismo".

G20: Visco, crescita sostenibile e riforme contro il debito - Crescita sostenibile e riforme strutturali per combattere il debito. E' questa la ricetta che il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha affidato a un'intervista a Cnbc a margine del G20 finanziario di Venezia. Fra le strategie "migliori per ridurre il peso del debito" c'e' *aiutare la crescita sostenibile e questo richiede riforme strutturali su concorrenza, cambiamenti tecnologici, innovazione, aggiustamenti del mercato del lavoro, politiche di istruzione". Agire su queste leve, ha concluso, "contribuisce alla capacita' di ripagare il debito".