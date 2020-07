Borsa: chiude in calo, -0,28%; su Atlantia, tonfo Ubi

Piazza Affari chiude in leggero calo una seduta volatile, con il Ftse Mib che ferma le contrattazioni a -0,28% a quota 20.019 punti dopo essere tornato, durante la seduta, sotto i 20mila punti. A frenare la borsa di Milano, nonostante alcune buone indicazioni sullo stato di salute dell'economia europea, a partire da un indice Ifo sopra le attese, la forza dell'euro. Sul paniere principale finisce il supporto dell'ops lanciata da Intesa Sanpaolo (-0,77%) su Ubi Banca, che scivola in vista della chiusura dell'operazione: -8,82%. Male, sempre fra i bancari, Banco Bpm; soffre anche Tim (-5%) su cui Berenberg ha tagliato il prezzo obiettivo. Sul fronte opposto si muovono in netto rialzo Atlantia (+4,83%) che sta trattando con Cdp le modalita' per l'ingresso della Cassa in Autostrade per l'Italia, e Diasorin (+4,98%). Misti gli industriali, in calo l'energia con Italgas che, spinta dai conti del semestre, sale del 2%. Bene anche Moncler in attesa dei risultati.

Borse europee: chiudono in calo, Madrid maglia nera

Le Borse europee chiudono in calo una seduta debole e contrastata. Pesano le accresciute tensioni tra Cina e Usa e il costante aumento dei contagi a livello globale. A Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,30% a 6.105,40 punti, a Parigi il Cac 40 lo 0,34% a 4.939,62 punti e a Francoforte il Dax va in parita' a +0,01% e 12.839,50 punti. Madrid maglia nera con l'Ibex 35 che lascia sul terreno l'1,68% a 7.172,00 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,28% a 20.019 punti.

Germania: indice Ifo, migliora fiducia imprese - Migliora ancora la fiducia delle imprese tedesche a luglio: l'indice Ifo sale a 90,5 punti, contro gli 86,3 di giugno. Le imprese tedesche guardano con crescente ottimismo al futuro dei prossimi mesi, riferisce l'istituto tedesco Ifo di Monaco.