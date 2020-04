Inps, sito chiuso dopo il caos. Tridico denuncia: "Attaccati da hacker"

Partenza da incubo per il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi. Da stamattina è possibile presentare le domande attraverso il sito dell'Inps, ma l'accesso al portale dell'istituto di previdenza risulta difficile fin dalle prime ore della mattina. Diversi utenti segnalano di avere avuto accesso a dati personali differenti dai propri, entrando nell'area riservata. L'Inps conferma il problema, dice che è durato pochi minuti ma a metà giornata adotta la soluzione più drastica: sul sito viene lanciato il messaggio che il servizio non è disponibile e cessa ogni possibilità di operare.

Conte, problemi Inps per hackeraggio sistema - All'Inps sono giunte 100 domande al secondo, con 300 mila richieste ad oggi, e questo ha creato qualche problema. Lo ha detto, a quanto viene riferito, il premier Giuseppe Conte alle opposizioni riunite a Palazzo Chigi. Il premier avrebbe spiegato che c'e' stato anche un hackeraggio del sistema.

Inps: Tridico, attaccati da hacker, cambiano orari accesso - "Negli ultimi giorni abbiamo subito diversi attacchi hacker che hanno creato diverse disfunzioni. Stamattina gli attacchi sono proseguiti, con disfunzioni ulteriori". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervistato dal Tg1, dopo i disagi registrati per presentare richiesta per il bonus da 600 euro. Al momento l'accesso al sito e' sospeso, ma Tridico ha assicurato che sara' presto riaperto, sebbene "con una modalita' diversa: la mattina, dalle 8 alle 16, a patronati e consulenti, dalle 16 in poi anche ai cittadini".

Inps, Tridico: ministeri e servizi segreti informati di attacchi - "Di queste disfunzioni e di questi attacchi abbiamo informato nei giorni scorsi i ministeri vigilanti, ma anche la Polizia postale e i servizi segreti con i quali siamo continuamente in contatto". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ai microfoni del Tg1.

Coronavirus: Garante Privacy, fatto grave, Inps metta subito in sicurezza dati - "Questo data breach e' un fatto gravissimo, siamo molto preoccupati". Lo dice il Garante per la Privacy Antonello Soro, a proposito dell'hackeraggio al sito Inps andato in tilt nel primo giorno di richieste di indennita' per i lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza Coronavirus. "Abbiamo immediatamente preso contatto con l'Inps - aggiunge - e avvieremo i primi accertamenti per verificare se possa essersi trattato di un problema legato alla progettazione del sistema o se si tratti invece di una problematica di portata piu' ampia. Intanto e' assolutamente urgente che l'Inps chiuda la falla e metta in sicurezza i dati".

Inps: Orlando, convocare Copasir su attacchi hacker - "Alcune infrastrutture strategiche sono state sotto attacco di hacker. Bisogna subito convocare il Copasir per chiedere al Dis quale reazione e' in atto. Questi sciacalli vanno fermati immediatamente". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, dopo le notizie degli attacchi hacker ai siti dell'Inps e dello Spallanzani.

Coronavirus, Commercialisti: caos Inps previsto, procedura errata - "Avevamo chiesto con un apposito emendamento al 'Cura Italia' di poter affiancare patronati e soggetti beneficiari nelle operazioni di invio delle richieste per il bonus da 600 euro in modo tale da poter effettuare un invio massivo e non singolo che avrebbe ridotto drasticamente il numero di accessi al sito dell'Inps. Lo avevamo detto: per questo appuntamento serviva uno sforzo straordinario per il quale i commercialisti si erano messi a disposizione. Ci è stato detto inspiegabilmente di no, ma oggi è chiaro che la nostra proposta sarebbe stata estremamente utile al sistema. Per questo ci auguriamo che il Governo ci ripensi". E' quanto afferma il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato all'area lavoro, Roberto Cunsolo. "Bisognava prevedere un invio massivo delle richieste di bonus, come quello che facciamo per l'invio al sito dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi, e non l'invio delle richieste una per volta come si è invece scelto di fare. E andavano abilitati anche i professionisti intermediari per questo adempimento che era logico sarebbe stato una sfida enorme per il portale dell'Inps, vista la platea di diversi milioni di aventi diritto e visto che lo stesso portale viene raggiunto in queste stesse ore da tantissime persone interessate ad altri servizi legati all'emergenza Coronavirus" aggiungono i commercailisti. "Ora ci troviamo con i nostri studi presi comunque d'assalto dai nostri clienti che ci chiedono aiuto e assistenza e con il sito dell'Inps in tilt, con informazioni personali spiattellate sulle loro pagine".