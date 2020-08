Insolita vendita di obbligazioni. Attenti al periodo di Ferragosto

Di Darrell Delamaide, analista di it.investing.com

I dubbi degli investitori sulla ripresa economica continuano a spingere al ribasso i rendimenti sia dei Bund tedeschi che dei Treasury statunitensi. Tuttavia lo spread tra titoli di stato decennali tedeschi e italiani resta al di sotto di 160 punti base perché il pacchetto "recovery" da 750 miliardi di euro dell'Unione Europea e gli acquisti della BCE fungono da sostegno.

Il bund decennale è sceso a meno 0,55% la scorsa settimana prima di terminare la settimana a circa 0,50%. Il rendimento del BTp a 10 anni ha chiuso la settimana allo 0,57%, vicino al minimo storico dello 0,52% registrato all'inizio della settimana.

I rendimenti sono aumentati dopo che il rapporto sulla disoccupazione di luglio ha mostrato che l'economia statunitense ha registrato 1,76 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nel mese e il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2%, di nuovo un numero molto vicino a una cifra singola dopo l'11,1% di giugno.

Il calo dei rendimenti obbligazionari italiani e la necessità di fondi per combattere l'impatto della pandemia stanno spingendo il governo ad effettuare la prima vendita di obbligazioni in circa 10 anni durante le festività di Ferragosto, un periodo in cui praticamente di solito l'intero paese chiude.

Il Tesoro italiano non ha reso nota l'ampiezza della vendita, ma gli analisti si aspettano che un'asta raccolga 8 miliardi di euro distribuiti su varie scadenze, come tre, sette e 15 anni. Anche Germania, Francia e Spagna venderanno fino a 22 miliardi di euro di obbligazioni nelle prossime due settimane, poiché la pandemia stimola le vendite in quello che di solito è un periodo tranquillo.