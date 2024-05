Intelligenza artificiale, la xAI di Elon Musk raccoglie sei mld di dollari

IA: la startup xAI di Musk raccoglie 6 mld di dollari di finanziamenti

La startup xAI del miliardario magnate della tecnologia Elon Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari dagli investitori. L'ultimo finanziamento, che include noti venture capitalist e un principe saudita, porta la valutazione totale dell'azienda a 24 miliardi di dollari, sulla base di una cifra pre-infusione di 18 miliardi di dollari citata da Musk. “xAI è lieta di annunciare il nostro round di finanziamento della Serie B di 6 miliardi di dollari", ha dichiarato la società in un post sul suo blog. “I fondi del round saranno utilizzati per portare i primi prodotti di xAI sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future”, ha aggiunto.

Con xAI, Musk mira a creare sistemi di intelligenza artificiale che siano “sinceri, competenti e massimamente vantaggiosi per tutta l’umanità”. La missione dichiarata di xAI è comprendere la vera natura dell’universo, un obiettivo ambizioso che riflette la visione a lungo termine di Musk per l’intelligenza artificiale. Ma, con il round di finanziamenti, il magnate intende anche intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI.

Musk ha lasciato intendere sulla sua piattaforma di social media X che ci saranno “altri annunci nelle prossime settimane”. L'ultimo round di finanziamenti è stato finanziato, tra gli altri, da Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e dal principe Alwaleed Bin Talal.

Costruire un modello di IA alla stessa scala di queste aziende comporta un costo enorme in termini di potenza di calcolo, infrastrutture e competenze.