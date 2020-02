Intesa, Ubi studia la difesa. Mandato al Credit Suisse e ad altra banca Usa

Nella partita Intesa-Ubi spunta il nodo delle valutazioni. Così nel board di Ubi Banca c’è chi ritiene possibile mettere in campo manovre difensive non lesive del patrimonio dell’azienda. E Victor Massiah, amministratore delegato del gruppo bresciano-bergamasco finito sotto attacco, ha dato mandato a Credit Suisse per mettere a punto la difesa dall’offerta pubblica di scambio. Oltre alla banca elvetica, storica consulente di Ubi, secondo quanto scrive Milano Finanza, l’incarico potrebbe andare anche a un’altra banca estera, probabilmente Morgan Stanley o Goldman Sachs.

Se dal fronte Intesa ieri ci sono state numerose attestazioni di gradimento, da parte delle Fondazioni azioniste e dello stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in casa Ubi invece, il giorno dopo lo conferenza stampa di Carlo Messina che ha illustrato l'Ops, si respira un’aria molto più perplessa. Soprattutto, ma non solo, sulla valorizzazione della banca. Gli analisti finanziari spiegano infatti che l’offerta di Intesa infatti valuta il patrimonio netto del gruppo di Massiah circa 0,6 volte.

E fonti vicine ai grandi azionisti della banca bresciano-bergamasca hanno riferito che i valori dell’Ops sono lontani da quelli attesi. Oggi potrebbe arrivare qualche indicazione dal Comitato Azionisti di Riferimento (Car) il patto di consultazione che raccoglie il 18,7% del capitale del gruppo. Nocciolo duro di azionisti che raccoglie le grandi famiglie tradizionalmente socie della banca come i Beretta, i Bosatelli, Bombassei, e i Radice e le principali Fondazioni.