Investindustrial vince il premio Best ESG Initiative al Private Exchange

Investindustrial, Andrea C. Bonomi premiato "Best Private Equity Personality" dell'anno

Investindustrial, gruppo europeo leader di investimento, holding e consulenza ha ricevuto due Global Awards nel corso della recente cerimonia virtuale di consegna dei premi da parte di Private Equity Exchange, una delle più grandi conferenze in Europa sul private equity. Durante l'anno Investindustrial ha ottenuto la certificazione B CorpTM e una linea di credito legata a parametri ESG da 600 milioni di euro, oltre ad essersi prefissata l’obiettivo di rendere tutti i propri fondi carbon neutral entro la fine del 2020. Andrea C. Bonomi è stato premiato "Best Private Equity Personality" dell'anno, per la sua visione e l'impegno incessante verso l'innovazione e l'eccellenza del settore. I vincitori delle diverse categorie sono stati selezionati da una giuria composta da importanti investitori istituzionali nel mondo del private equity.